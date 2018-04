Roma | assalto ai cassonetti gialli tra vandali e ladri di vestiti

Liverpool - due ultrà Roma nisti picchiano tifoso avversario : arrestati per tentato omicidio L’assalto : guarda il video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Serie A ai raggi x - Juve : che precisione. Sarri crea ma spreca. Roma d'assalto : I big data, da qualche tempo, hanno invaso anche il mondo dello sport, a partire dal baseball, l'esempio più famoso grazie a "Moneyball", per arrivare ormai in modo sostanzioso anche al calcio. Due ...

Milan in Champions? L’occasione è clamorosa : Lazio e Roma “rischiano” - in caso di vittoria con l’Inter sarà assalto : Il Milan nel prossimo weekend di Serie A, avrà un’occasione davvero clamorosa di accorciare in chiave Champions League. Uno strano incastro di incontri porta a pensare che quella in arrivo sarà una giornata che potrebbe svoltare la stagione dei rossoneri. Innanzi tutto bisogna pensare in casa propria, andando a giocare un importantissimo derby contro l’Inter. Oltre che alla rivalità cittadina, il pensiero va ovviamente alla corsa ...