Roma | asilo abolisce la festa del papà e della mamma | discrimina gay

Roma - asilo elimina la festa della mamma e del papà : 'Discrimina i figli di una coppia gay' : Abolite le feste del papà e della mamma in favore della festa della famiglia considerata più inclusiva e non discriminatoria nei confronti delle nuove famiglie con genitori dello stesso sesso. Questa ...

Roma - crolla soffitto asilo nido : Crollo di alcuni pannelli dal controsoffitto della cucina di un asilo nido in via del Quadraro, a Roma. E' accaduto stamattina, verso le 8.40, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessuno ...

Roma - arrestato per abusi sui bambini maestro dell'asilo di "Bankitalia" : Un maestro di inglese, di origine straniera ma residente in Italia, è stato arrestato stamani a Roma con l'accusa di violenza sessuale su bambini. Gli abusi sono avvenuti in una delle...

