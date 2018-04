: #Iran: #Rohani a #Macron, accordo nucleare non negoziabile - TgLa7 : #Iran: #Rohani a #Macron, accordo nucleare non negoziabile - CybFeed : #News #Rohani a Macron,accordo non negoziabile - TelevideoRai101 : Rohani a Macron,accordo non negoziabile -

L'sul nucleare del 2015 tra Teheran e il gruppo '5 + 1' "non è". Lo ribadisce il presidente iranianoin una telefonata con il collega francese. "L'o qualsiasi altro argomento sotto il suo pretesto non èin alcun modo", ha detto, secondo quanto riferisce il sito web della presidenza iraniana sul contenuto della conversazione. "L'Iran non accetterà alcuna restrizione oltre i suoi impegni" sottolinea.(Di domenica 29 aprile 2018)