Roberto Fico | l' accusa delle Iene | ' Paga la colf in nero'

Le Iene : "Roberto Fico ha una colf in nero a Napoli". Lui prima nega e poi ammette : "È un amica" : Altro che auto blu e scorta. Il problema di Roberto Fico si chiama Imma, è una collaboratrice domestica, una colf, un'amica, una vicina di casa che ogni tanto dà una mano alla compagna del presidente della Camera. Fico finisce al centro delle polemiche per un servizio delle Iene (andrà in onda stasera) che racconta di 500 euro "in nero" a Imma e poi di Roman, un immigrato ucraino, non si sa se con permesso di soggiorno o ...

Roberto Fico - così si 'zerbina' con il piddino Martina : 'Maurizio - tu come lo prendi il caffè?' : La frase la riporta il Corriere della Sera ed è un retroscena inedito dell'incontro avvenuto giovedì tra il presidente della Camera, il grillino Roberto Fico , e la delegazione del Pd guidata dal ...

Roberto Fico - il brutto sospetto sul lavoro nero a casa sua : cosa hanno scoperto le Iene : C'è un motivo ben preciso se Le Iene hanno deciso di inseguire Roberto Fico , cercando di fargli una serie di domande su precariato e lavoro in nero. Tra i grillini starebbe circolando qualche ...

Roberto Fico - fine del mandato esplorativo : 'Esito positivo : si è avviato un dialogo tra Pd e M5s' : L'incarico esplorativo di Roberto Fico: 'si è concluso in modo positivo', come lo stesso presidente della Camera ha detto dopo aver raggiunto Sergio Mattarella al Quirinale. Da Fico pochissimi ...

Roberto Fico torna al Quirinale - cosa succede adesso : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Colle alle 16:30 per riferire al presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli esiti della giornata dedicata alla continuazione del mandato esplorativo assegnatogli lo scorso lunedì 23 aprile. L’incontro è terminato alle 17:08, momento in cui Fico si è concesso ai media con una comunicazione stringata: “Il mandato che mi ha assegnato il ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Ora tocca al MoVimento 5 Stelle : 13.15 - Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, la delegazione del MoVimento 5 Stelle è appena giunta a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico. Insieme a Luigi Di Maio ci sono ancora Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'incontro non dovrebbe durare più di 30 minuti.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @Mov5Stelle. ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 13 il M5S : 11.45 - Tra poco, dopo una breve pausa, Roberto Fico riceverà la delegazione del Movimento 5 Stelle per l'ultimo appuntamento di questo giro di consultazioni.11.38 - Dopo un saluto al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, ricoverato in ospedale, Maurizio Martina ha conferma un passo avanti e anticipato che ogni decisione finale sarà presa il prossimo 3 maggio durante l'incontro con la direzione nazionale del Partito Democratico (CLICCA QUI ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : 11.05 - Il colloquio a Montecitorio è iniziato. La delegazione del Partito Democratico è composta da Maurizio Martina, Graziano Delrio, Matteo Orfini e Andrea Marcucci.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @pdnetwork. Al termine dell'incontro le dichiarazioni saranno trasmesse in diretta sul canale satellitare e la WebTv della Camera: https://t.co/3IiizWHydO ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Alle 11 incontro con il Pd : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Roberto Fico dovrà abbandonare le passeggiate - sarà costretto a usare l'auto della scorta : Per ragioni di sicurezza, il presidente della Camera Roberto Fico abbandona le passeggiate, 'costretto' a rassegnarsi all'uso dell'auto della scorta. Dopo i vari spostamenti in autobus e a piedi -ma ...

Roberto Fico farà un secondo giro - prima di tornare da Sergio Mattarella : Riprendono domani le consultazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che terrà un secondo giro di incontri, dopo quello di ieri con Pd e M5s. E' quanto si apprende da fonti parlamentari.Fico ha ricevuto dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un mandato esplorativo per verificare se vi sia una maggioranza M5S-Pd che consenta la formazione del nuovo Governo."Sarebbe veramente scortese dal punto di vista formale e nel ...

Consultazioni - i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico : “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” : Nella sua copertina settimanale a DiMartedì, su La7, Gene Gnocchi chiama al telefono Roberto Fico e gli dà delle dritte, spiegandogli come non far fallire le Consultazioni L'articolo Consultazioni, i consigli di Gene Gnocchi a Roberto Fico: “Per convincere il Pd aggiungi 20 giga e 1000 minuti verso tutti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...