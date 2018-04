Roberto Bolle flash mob a Milano Il genio della danza balla in piazza davanti alla

A Milano flash mob con Roberto Bolle : Milano , 28 APR - Per la giornata mondiale della danza, il 29 aprile piazza Scala a Milano diventerà teatro di un flash mob con Roberto Bolle . L'annuncio è sulla pagina Facebook Roberto Bolle official ...

Torna Estate Sforzesca - in calendario Roberto Bolle : Torna no i Notturni al Castello, con diversi spettacoli dai differenti generi musicali, mentre la musica sinfonica si arricchisce quest'anno della presenza di due nuove orchestre, l'Orchestra Verdi e ...

MUSART 2018 : Roberto Bolle e Jethro Tull tra i nomi del grande Festival giunto con successo alla terza edizione : I biglietti per gli spettacoli di MUSART Festival 2018 sono disponibili in prevendita nei punti www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it . Per chi lo ...

Roberto Bolle incanta la Scala di Milano sulle note del Bolero di Ravel : per lui 10 minuti di applausi : Un quarto d'ora di danza sensuale seguita, alla fine, da oltre 10 minuti di ovazioni, per Roberto Bolle che stasera alla Scala si è esibito in uno degli spettacoli più attesi della stagione scaligera, il Bolero di Maurice Ravel, nella coreografia capolavoro del 1961 di Maurice Bejart."Ballarlo era il mio sogno da sempre", aveva ripetuto l'etoile nelle settimane scorse. E Bolle, 43 anni tra due settimane, ha davvero trascinato in ...