Rimini - cannabis in ufficio come anti stress per i dipendenti : Passare troppe ore dav anti al computer comporta stress e stanchezza, sintomi che se sottovalutati possono addirittura portare alla depressione. Un'azienda di Rimini ha deciso allora di aiutare i ...

