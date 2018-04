Resa del Napoli | Juve a +4

Bambini registrati come figli di due genitori dello stesso sesso : una “progressiva pResa d’atto della realtà” : “C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri Bambini“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica ...

KIM JONG-UN : DOPO LA FINE DELLA GUERRA ARRIVA L'ANNUNCIO A SORPResa : ... ' A maggio smantelliamo sito nucleare ' Chiuderà i suoi lavori a maggio il centro per i test nucleari di Punggye-ri , il luogo che negli ultimi mesi è balzato agli onori DELLA cronaca perché proprio ...

La Resa di Deripaska : il re dell'alluminio cede il controllo di Rusal per liberare l'azienda dalle sanzioni : MILANO- L'oligarca russo Oleg Deripaska sarebbe pronto a fare un passo indietro per evitare che le sanzioni Usa distruggano il suo impero economico. Il 're dell'alluminio' ha accettato 'in linea di ...

Morto Pietro Marzotto : il leone e il colosso del tessile creato dall'impResa di famiglia : Pare che tutti i cormorani del mondo si siano dati appuntamento da me». Fra i canali, le valli da pesca, i cipressi, gli olmi, i pioppi e i cedri, giurava, si trovava da re: «È anche un modo per ...

Europa League : risultati semifinali - impResa dell’Atletico a Londra in inferiorità numerica per 80 minuti. Marsiglia facile contro il Salisburgo [FOTO] : 1/38 ...

“C’è del tenero tra i due”. SorpResa al Grande Fratello. Dopo aver scatenato le ire degli altri inquilini - Nadia sembra riuscita a farne capitolare uno ai suoi piedi. Le immagini parlano chiaro : qualcosa è successo davvero : Nervi già tesissimi nella casa del Grande Fratello, nonostante l’avventura degli inquilini tra le mura della casa sia di fatto appena iniziata. A scatenare un vero e proprio putiferio sotto gli occhi delle telecamere Mediaset è stato l’ingresso di Aida Nizar, che dal momento in cui ha varcato la porta è stata presa di mira da quasi tutti gli concorrenti. Il pubblico sta addirittura chiedendo la squalifica per Baye Dame per i ...

BANCHE & RIPResa/ Le strategie delle Pmi per trovare credito : Il settore bancario non si è innovato molto, ma per le Pmi è possibile riuscire a trovare il credito necessario a poter portare avanti i loro piani di sviluppo, spiega MASSIMO VALENTINI(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:36:00 GMT)credito E RIPRESA/ "L'aiutino" alle BANCHE che penalizza le piccole imprese, di M. ValentiniGEO-FINANZA/ Letta: Ue-Asean, l'accordo con benefici per imprese e cittadini

La pResa intelligente Bestek al servizio della vostra Smart Home : "Bestek" è stata fondata nel 2007 e da allora si è evoluta in diversi settori come quello automobilistico, degli elettrodomestici, delle prese di corrente, ecc. Il loro ultimo prodotto è la presa a muro intelligente che rende facile e conveniente gestire la vostra casa! L'articolo La presa intelligente Bestek al servizio della vostra Smart Home proviene da TuttoAndroid.

Avicii : true stories - i pResagi del dj morto a 28 anni. “Se vado avanti così muoio. Troppo dolore e stress” : Tim sapeva che se fosse andato avanti così sarebbe morto. Ma chi era intorno a lui preferiva ignorare la sua volontà, convincerlo a continuare tour estenuanti da 300 date l’anno nonostante lui gridasse di impazzire di stress, ansia e dolore fisico. Tim è Tim Bergling, superstar dell’elettronica che lo scorso 20 aprile morto a 28 anni in Oman. Da dieci era Avicii, dj di fama mondiale, idolo da Ibiza a Osaka, genio ...

SorpResa sulle vendite del Samsung Galaxy S9 : primo confronto attendibile con S8 a fine aprile : Cominciano ad essere interessanti i dati riguardanti le vendite di due device molto discussi come i cosiddetti Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus. Nonostante le recenti polemiche giunte da Israele, come abbiamo avuto modo di riportarvi prontamente in questi giorni, l'andamento dello smartphone dal punto di vista commerciale è assolutamente positivo, soprattutto considerando i presupposti coi quali questi modelli hanno fatto il loro esordio sul ...

“Dai - facciamo così”. Grande Fratello - ormai è delirio : gli inquilini architettano uno ‘scherzo’ contro Aida e il web si infuria : ”Prendete provvedimenti”. La scena ripResa dalle telecamere lascia senza parole : È appena entrata nella casa del Grande Fratello 2018 ma qualche concorrente sta già mostrando segni di insofferenza nei suoi confronti.Stiamo parlando di Aida Nizar, ex concorrente della quinta edizione del Gran Hermano, dove è rimasta una sola settimana, dell’edizione spagnola dell’Isola dei famosi (anche in questa occasione è stata la prima eliminata con oltre l’87% dei voti) e del Gran Hermano Vip, dove si è più volte ...

Una Vita : una proposta per TeResa - il gesto crudele di Ursula Video : La telenovela iberica “Una Vita” [Video], trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 giugno 2015, continua ad appassionare il pubblico. In questo articolo sono riportate le trame delle puntate che i telespettatori avranno modo di vedere la settimana prossima. Fabiana operata d’urgenza, Huertas accusata Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 30 aprile al 5 maggio 2018, annunciano che Fabiana minaccera' ...

Corbetta - al corteo del 25 Aprile «sui marciapiedi» a sorpResa arriva il sindaco : Pace fatta, o quantomeno armistizio, a Corbetta, fra l'Anpi e il sindaco Marco Ballarini , Forza Italia, , dopo le polemiche per la lettera inviata dal comando di polizia locale all'Associazione ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano a caccia dell’impResa - in semifinale il VakifBank di Guidetti : Conegliano va a caccia della Champions League 2018 di Volley femminile ma servirà una vera e propria impresa alle Pantere per uscire vittoriose dalla durissima Final Four in programma a Bucarest (Romania) il 5-6 maggio. Le ragazze di coach Santarelli, attualmente impegnate nella Finale Scudetto, dovranno infatti affrontare il VakifBank in una semifinale durissima, remake dell’atto conclusivo dello scorso anno quando la corazzata di coach ...