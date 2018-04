: #News #Renzi:'Pd riparta da zero, senza paura' - CybFeed : #News #Renzi:'Pd riparta da zero, senza paura' - NotizieIN : Renzi:'Pd riparta da zero, senza paura' - TelevideoRai101 : Renzi:'Pd riparta da zero, senza paura' -

"Io dico la mia, poi deciderà la direzione, l'assemblea dei parlamentari. Sarebbe una presa in giro degli italiani" andare al governo con i 5Stelle. "Abbiamo perso? Non abbiamo, ripartiamo da". Così l'ex premierda Fazio a Che tempo che fa. "Incontrarsi con Di Maio sì, votare la fiducia a un governo Di Maio no. Anche per rispetto per chi ci guarda da casa" Alla domanda: è tentato di creare un nuovo partito sul modello Macron? "Ho la tentazione di costruire un sistema francese che funzioni", risponde.(Di domenica 29 aprile 2018)