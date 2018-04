Renzi | «Siamo seri | chi ha perso non può governare»

Roma - FloRenzi : 'Non siamo in semifinale per caso. Vogliamo grande risultato' : Alessandro Florenzi , esterno della Roma , ha parlato ai microfoni di Premium Sport prima della partita contro il Liverpool, semifinale d'andata di Champions League. Queste le sue dichiarazioni: 'Ricordiamoci sempre che è una partita di calcio. Veniamo qui con disponibilità e ...

Accordo Pd-M5S - i Renziani chiudono le porte a Fico : “Siamo alternativi ai grillini” : Il presidente della Repubblica ha conferito un mandato esplorativo a Roberto Fico per sondare l'esistenza di un'intesa tra PD e M5S. I renziani, però, che sono la maggioranza in Parlamento, non hanno intenzione di trattare con i grillini.Continua a leggere

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

Pd - Scanzi : “Unico futuro per il partito? Applicare ‘derenzizzazione’ brutale. Se si insiste con Renzi Siamo oltre il masochismo” : “Renzi è un leader, o presunto tale, che in 4 anni è passato dal 40% abbondante al 18% scarso, ha distrutto il Partito democratico, ha perso tutte elezioni dal 2014 in poi. Credo quindi che l’unico futuro del Pd è prendere atto che bisogna voltare pagina e Applicare una ‘deRenzizzazione’ brutale”. Lo ha detto il giornalista de Il Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, che in collegamento con gli studi di Otto e mezzo (su ...

Pd - Matteo Renzi : 'Siamo all'opposizione - ci farà bene. Ora li chiamano 'accordi di governo' prima erano inciuci' : Il vocabolario della politica migliora: si passa dagli insulti ai toni istituzionali. E nelle aule del Parlamento il clima e' molto piu' tranquillo'. 'Auguri ai nuovi parlamentari che hanno iniziato ...

Renzi rompe con tutti per blindare il Pd : "Siamo all'opposizione" : Il Pd si sfila dalla partita delle presidenze delle Camere e per il momento resta a guardare cosa faranno gli altri: 'Il metodo seguito da centrodestra e 5 stelle - dice il segretario reggente ...

Pd : Renzi - pensavano di averci seppellito ma siamo semi : Roma, 22 mar. (AdnKronos) – “Mi auguro che chi verrà dopo di noi possa fare meglio di noi. Ma negare i risultati di questi anni è impossibile”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. “Avanti, amici. Ricevo tante vostre bellissime email. In una di queste c’era un bellissimo proverbio sudamericano ‘Credevano di averci seppellito e non sapevano che noi eravamo semi’. Molto calzante, non vi sembra?”, ...

Vaccini - LoRenzin : “Risultati positivi per i bambini - ora pensiamo agli adulti” : “Il decreto Vaccini ha avuto risultati positivi innalzando il numero di bambini appena nati vaccinati“, ma “negli anni a venire dobbiamo pensare anche alla popolazione adulta”. Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, intervenendo all’evento Inventing for Life Health Summit organizzato a Roma da Msd all’Auditorium Confindustria. “Negli anni passati – ha sottolineato – a causa ...

Per Sala 'Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro governo' : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di ...

Giuseppe Sala : "Renzi ha dato - passiamo oltre. Pd all'opposizione - M5S e Lega si facciano il loro governo" : "Matteo Renzi ha fatto la sua parte, ora si passi oltre. Che non vuol dire che la politica italiana passerà oltre Renzi, ma che in questo momento il Pd deve essere affidato ad altri". La pensa così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che a margine dell'inaugurazione di Tempo di Libri risponde anche a chi gli chiede se Paolo Gentiloni possa essere l'uomo giusto per ripartire. "Gentiloni – osserva Sala - ha dimostrato di avere ...

Vittorio Feltri : 'Dopo il voto siamo alla resa dei tonti. Vi racconto il suicidio di Matteo Renzi' : A spoglio in corso non è il caso di anticipare Mattarella che avrà tempo per decidere a chi affidare l'incarico di costituire il nuovo governo. La sua scelta comunque sarà limitata a due nomi: Di Maio ...

Elezioni : Renzi - non siamo riusciti a bloccare vento estremista : Roma, 5 mar. (AdnKronos) – “In questa campagna siamo stati sin troppo tecnici” e “se a questo si somma l’evidenza di un vento estremista che nel 2014 siamo riusciti a fermare e stavolta no, comprendiamo come il risultato sia davvero deludente”. Lo ha detto Matteo Renzi in conferenza stampa al Pd. L'articolo Elezioni: Renzi, non siamo riusciti a bloccare vento estremista sembra essere il primo su Meteo Web.

Renzi si dimette : "Siamo corrotti? Fate il Governo senza di noi" : Il leader del Pd Matteo Renzi ha commentato in conferenza stampa l'esito delle elezioni politiche...

Quando Renzi urlava alla Leopolda : "Non consentiremo a Bersani&Co. di riportare il Pd al 25%. Siamo il partito del futuro!" : "Non consentiremo a quella classe dirigente di riportare il Pd al 25%". Era il 26 ottobre 2014 e Matteo Renzi, da meno di un anno segretario del Pd, rivendicava a gran voce il suo 40% ottenuto alle elezioni europee del maggio precedente. Acclamato dai suoi sostenitori, dal palco della Leopolda rispondeva all'ex presidente Pd Rosy Bindi che aveva definito criticato la kermesse che ogni anno l'ex premier organizza nella vecchia stazione di ...