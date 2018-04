Renzi | ' sì a incontrare Di Maio | ma non gli voto la fiducia Pronti a scrivere le regole

Renzi : 'sì a incontrare Di Maio - non gli voto la fiducia. Pronti a scrivere le regole insieme' : Per l'ex segretario del Pd chi ha perso non può andare al governo. 'Tocca a Salvini e Di Maio, non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo' - Matteo Renzi chiude la porta al ...