Renzi rompe il silenzio | esecutivo del presidente per le riforme costituzionali | al M5s e

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s la proposta : Matteo Renzi va in tv da Fabio Fazio su Raiuno, rompe il silenzio sulla crisi istituzionale e azzoppa l'idea di un accordo di governo tra il Pd e il M5s. "Io penso che incontrarsi sia un bene - dice - si incontrano anche le due Coree, possiamo farlo pure noi con loro: ma in streaming". Il che equivale evidentemente a escludere una vera trattativa. A meno di una settimana dalla direzione del Pd, Renzi guarda già alla prossima mossa del ...