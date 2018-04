Renzi | pronti sederci con M5s-Lega per scrivere regole riforme

Renzi : «No a un governo con i 5 stelle Pronti a discutere con tutti su regole» : L’ex presidente del Consiglio intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa: «No a un governo con i Cinque stelle»

Pronti a sederci al tavolo con M5s - ma da una posizione di forza per trattare al meglio : Renzi in campo in vista della direzione Pd : Obiettivo: sedersi al tavolo con i Cinquestelle ma senza umiliarsi, con una posizione di forza, con la delegazione giusta per trattare al meglio (cioè senza Maurizio Martina). Matteo Renzi vuole giocarla fino in fondo questa partita: è la sua occasione per riabilitarsi in politica, di nuovo da leader dopo la sconfitta elettorale. E allora oggi, archiviato il mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico, il segretario ...

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...

Renziani furiosi contro Martina Pronti a strappare la tessera : Il matrimonio M5s-Pd non s'ha da fare, né domani né mai. Prendendo a prestito la prosa manzoniana si potrebbe riassumere così l'ultimatum della base renziana del Partito Democratico dopo l'apertura del segretario reggente Maurizio Martina a possibili alleanze di governo con i grillini Segui su affaritaliani.it

Governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos : Roma, 24 apr. (Adnkronos) – Nessuna apertura ai 5 Stelle. Questa l’indicazione che arriva da palazzo Giustiniani dove oggi Matteo Renzi ha seguito la giornata delle consultazioni di Roberto Fico. E se qualcuno volesse mettere in discussione la linea, c’è la Direzione per farlo. “La linea non la dà il reggente, la dà la Direzione”, si osserva tra i parlamentari vicini all’ex-segretario. E i numeri ...

Governo : da Renzi no a M5S - pronti a conta in Direzione/Adnkronos (2) : (Adnkronos) – A fine giornata, Martina fa sapere di essere soddisfatto dai tanti che si sono espressi a favore della sua linea più aperturista. E tra questi non solo i ‘dialoganti’ già usciti allo scoperto. Per dire, c’è anche il ministro Marianna Madia.” Piena condivisione delle parole di @maumartina all’esito del colloquio con il Presidente @Roberto_Fico”, scrive Madia su twitter. Dal fronte Renziano ...

Di Maio : “Governo con Lega o Pd - siamo pronti”. Salvini : “M5S-Renzi? Mamma mia...” : Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, non ha dubbi: «Il contratto di governo può essere sottoscritto dal M5S o con la Lega o con il Pd. Noi siamo pronti ma vediamo che ci sono anche delle evoluzioni negli altri schieramenti» afferma a margine di Sum#02, l’evento dei Cinque Stelle organizzato a Ivrea (Torino)....

Salvini : "Mai nella vita al governo con Renzi. Pronti a ignorare il tetto del 3% se serve alla nostra gente" : "Mai nella mia vita andrei al governo con Renzi, visto che vogliamo fare il contrario di quello che ha fatto lui". Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Strasburgo nella sede del Parlamento europeo in cui ha parlato dello scenario post-elettorale in Italia."Noi stiamo lavorando a un programma di governo partendo da lavoro ed emergenza e se su questo programma ci sarà una maggioranza mi ...

Primarie Pd - Renzi non ci sarà. Pronti Calenda e Zingaretti - Vvox : Emblematico a tal proposito è l'attacco di Luca Lotti , ministro dello sport, ai dissidenti che chiedono la testa di Renzi , in particolare Orlando ed Emiliano, e che a suo dire sono risultati ...