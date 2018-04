Renzi | non faremo mai un governo con i 5 Stelle

Renzi scende dall'Aventino : non prendo in giro gli elettori : Renzi non farà alcuna apertura politica alle strenue avance dei grillini, che del resto ha definito 'una baby gang', convinto che 'un accordo fatto in questo modo sarebbe una gigantesca presa in giro ...

Governo : Verdini - Renzi si svegli - senza di lui Pd non va da nessuna parte : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – “Se si sveglia Matteo”. Inizia così un lungo intervento di Denis Verdini sul Tempo. “Il bell’addormentato nel bosco della politica – scrive colui che per anni è stato l’uomo ombra di Berlusconi – potrebbe pure (e forse dovrebbe) risvegliarsi. A ridestare il sacro ardore politico di Matteo Renzi però non potrà essere il bacio di Di Maio”. “Per quei paradossi ...

Francesco Renzi - il bomber operaio e lottatore generoso : "Non si è presentato come figlio dell'ex Premier" : Sembra un centravanti promettente. E quando scende in campo segna gol a non finire. Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo sembra avere un futuro da bomber. Ed è seguito con attenzione dal Genoa, che stando a quanto riporta 'Il Secolo XIX', un paio di settimane fa lo ha tenuto in prova, facendolo allenare per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali di mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ds della Primavera ...

Renzi e la bici Colnago : dono istituzionale che vale più di 300 euro - ma non risulta riscattato. È così? Suo staff prende tempo : Quando Matteo Renzi il 25 aprile scorso in piazza a Firenze ha inscenato una sorta di sondaggio tra la gente per capire l’indice di gradimento nei confronti di un ipotetico governo M5s-Pd, in molti hanno notato che inforcava un gioiello. Una bicicletta Colnago da città, bianca e viola, con simbolo del capoluogo toscano sul telaio in fibra di carbonio. Un modello unico, realizzato appositamente per l’ex Rottamatore dall’azienda ...

Pd : Rosato - Renzi non intende ritirare dimissioni : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Renzi è in campo. Perché non si può abdicare dall’essere un leader. Ma non credo, anzi non è nei programmi di Renzi” tornare segretario, “lo ha ripetuto molte volte”. Ettore Rosato risponde così a Carta Bianca a chi gli chiede se Matteo Renzi potrebbe ritirare le dimissioni da segretario come gli viene chiesto da settori del Pd e da militanti. L'articolo Pd: Rosato, Renzi non ...

Pierferdinando Casini - la strigliata drastica a Matteo Renzi : 'Ti puoi dimettere da segretario - ma non da leader' : Mai come in questo momento nel Partito democratico c'è spazio per Pierferdinando Casini di ergersi a gigante della politica, e del buonsenso. Nel Pd la confusione regna sovrana, prossima a trasformarsi in panico e si sa quando si ha paura si rischia di prendere decisioni poco razionali. Da una parte c'è il ...

Governo - Salvini : "Non tradisco Berlusconi"/ Video - l'attacco a M5S e Pd : "No a Renzi e Boschi al potere" : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo Pd-M5s per il nuovo esecutivo, ecco il Video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:32:00 GMT)

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

Governo M5s-Pd - la rivolta dei Renziani : “Diremo no in direzione - non svenderemo nostri valori” : La possibilità di confrontarsi con il M5s e trovare un accordo di Governo verrà votata dalla direzione del Pd del 3 maggio, ma una grossa fetta di esponenti dem (soprattutto renziani) è in rivolta e ha già annunciato di essere contraria e di votare 'no' a questa ipotesi.Continua a leggere

CONSULTAZIONI FICO - DI MAIO “GOVERNO M5S-PD - OLTRE DIFFERENZE“/ Diretta live - Martina “non superato da Renzi” : Nuove CONSULTAZIONI con Roberto FICO: dialogo di governo M5S-PD, Diretta live con Di MAIO e Martina. Chiesta proroga di tempo a Mattarella per evitare la Lega. Direzione Pd il 3 maggio(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 14:07:00 GMT)

Governo - Marcucci (PD) : “Renzi? Non ha delegittimato Martina. Senza governo - noi pronti a tornare al voto” : “Renzi delegittima Martina? No, non mi sembra affatto. Sono orgoglioso che il Pd abbia organi eletti democraticamente, mi spiace per i partiti che non hanno la stessa formazione e cultura”. Così il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, al termine delle consultazioni con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di vagliare la possibilità di un governo Pd-5 Stelle. “Il 3 maggio decidiamo in Direzione se avviare un ...

Governo M5s-Pd - Martina dopo consultazioni : “Renzi? Non mi sento delegittimato. Oggi fatto buon passaggio con Fico” : Terminato l’incontro tra la delegazione del Partito Democratico ed il Presidente della camera Roberto Fico, incaricato per verificare la possibilità di un’intesa tra M5S e dem, il segretario reggente Maurizio Martina rientra alla sede nazionale del partito. Intercettato dai cronisti, alla domanda se non si senta delegittimato da Matteo Renzi e dai suoi ‘sondaggi’ in piazza e dal suo attivismo per manifestare la sua ...

Consultazioni - l’ironia di Salvini : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio - non voglio portar via la gloria a Pd e M5s” : “Oggi è la festa di Renzi e Di Maio, non voglio portar via la gloria a Pd e M5s”. Così ha replicato ironico il segretario della Lega, Matteo Salvini, entrando alla Camera dei deputati, nel giorno del secondo giro di Consultazioni delle delegazioni dem e pentastellata con Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito democratico L'articolo Consultazioni, ...