Renzi | «No a un governo con i 5 stelle Pronti a discutere con tutti su regole»

Renzi stoppa il governo con M5s : “Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega” : Renzi stoppa il governo con M5s: “Ma pronti a scrivere le regole insieme, anche con la Lega” L’ex premier e segretario del Pd: “O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica”.Cade nel vuoto l’appello del leader grillino. Mentre Berlusconi […]

Matteo Renzi riappare in tv dopo due mesi di silenzio. 'Governo Pd e M5s?' : cosa risponde a Fabio Fazio : Matteo Renzi torna in televisione dopo due mesi di silenzio e tutti pendono dalle sue labbra. Tema cruciale: il Pd farà o no l'accordo con il M5s per un governo. 'Deciderà la direzione Pd', dice a ...

Che Tempo che Fa in diretta - Matteo Renzi : "No alla fiducia al governo Di Maio" : [live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente ...

Renzi 'Chi ha perso non può governare. Incontro con Di Maio sì - fiducia a governo M5s no' : ROMA - 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Io mi sono dmesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani'. Matteo ...

Matteo Renzi : "Chi ha perso le elezioni non può andare al governo" : "Siamo seri. Chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Il Pd ha perso, sette italiani su dieci hanno votato M5s o Lega". Lo dice Matteo Renzi a "Che tempo che fa" su RaiUno."Non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra dopo che abbiamo perso le elezioni. Se sono capaci ci provino Di Maio e Salvini", aggiunge.L'ex premier continua: "È un bene incontrarsi. È un fatto normale, l'incontro andrebbe ...