Renzi | no a giochi palazzo | Pd non può andare al governo

Renzi : 'No a giochi palazzo - chi ha perso le elezioni non può andare al governo' : Matteo Renzi ospite a Che tempo che fa . "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni - ha detto l'ex segretario del Pd -: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al ...

