: 'Ci avete tradito, non vi votiamo più' - Sulle pagine del #Movimento5stelle esplode la rabbia della base che non vu… - Giorgiolaporta : 'Ci avete tradito, non vi votiamo più' - Sulle pagine del #Movimento5stelle esplode la rabbia della base che non vu… - Corriere : Renzi: non faremo mai un governo con i 5 Stelle - AlessiaMorani : Mentre #DiMaio apre e fa il conciliante, #Grillo definisce #Renzi ebete. Non cambieranno mai #soloinsulti -

"Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non puòal. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo". Lo dice l'ex segretario del Pd Matteoa Che tempo che fa. "Il Pd ha perso: tocca a Salvini e Di Maio a governare -sottolinea l'ex premier-. Non possiamo rientrare dalla finestra come un gioco di palazzo" o con decisioni "dei caminetti romani".(Di domenica 29 aprile 2018)