Renzi : «Il Pd deve stare all’opposizione. Non daremo fiducia a governo Di Maio» : L’ex presidente del Consiglio ribadisce la sua contrarietà a un’ipotesi di governo con i pentastellati

Renzi : “Abbiamo perso le elezioni - il Pd deve stare all’opposizione. L’incontro con i 5S? In streaming” : Grande era l’attesa per le parole dell’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e Matteo Renzi non ha deluso: «Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso...

Governo : Cirinnà - urne subito danno per Pd - Renzi capirà che deve agire : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Renzi è troppo intelligente per non sapere che le elezioni anticipate sarebbero un danno non solo per il Paese ma anche per il Partito Democratico. Quindi secondo me, benché alla fine nel suo cuore speri in un accordo Lega-MS5, che sarebbe il miglior Governo per il Partito Democratico ma secondo me il peggior Governo per il Paese, Renzi capisce che qualcosa dovrà fare”. Così Monica Cirinnà, del Pd, ...

Governo - Martina : "Pd deve decidere insieme". Renzi 'sondaggista' a Firenze : Salvini: "Farò di tutto per evitare che i dem vadano al Governo". IL PUNTO - Su Pd-M5S l'incongnita Renzi - di P. DE ROBERTIS Di Maio molla Salvini: non vuole governare - di E.G.POLIDORI IL PUNTO ...

Governo - i Renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Matteo Renzi - la sentenza di Alessandra Ghisleri : 'Pd al bivio - deve fare come Di Battista e Di Maio' : 'Il Pd è a un bivio, Matteo Renzi dovrebbe fare come il Movimento 5 Stelle '. Il consiglio arriva da Alessandra Ghisleri , la sondaggista che non sbaglia un colpo. Ospite di Omnibus su La7, la ...

Pd - Calenda : “Renzi? Nel futuro del partito deve esserci anche lui. L’errore suo è il “o sei con me o contro di me” : “Mi dite che non parlo di Renzi ma su di lui sempre stato obbiettivo: il suo è stato un buon governo e non serve a nessuno la damnatio memoriae, detto questo il continuo o”o con me o contro di me” è stato un errore, come la smania di votare un mese dopo che è nato un governo a guida Pd. Nel futuro del partito però dev’esserci anche lui”. Così Carlo Calenda al circolo Pd romano di via dei Cappellari. L'articolo ...

Orlando - caos Pd/ Risultati elezioni 2018 - “Renzi si deve dimettere. 90% dem contro con M5s” : Risultati elezioni Politiche 2018: ultime notizie e scenari verso il nuovo governo M5s o centrodestra. Seggi, eletti e polemiche nel Pd dopo le dimissioni di Renzi: Orlando attacca(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 19:36:00 GMT)

Anche la minoranza Pd dice no ai 5 Stelle. Orlando : 'Renzi si deve dimettere - lo prevede lo statuto' : L'area politica che mi ha sostenuto al Congresso ha escluso la possibilità di un governo con i 5 Stelle, così come con il centrodestra, quindi si aggiunge un ulteriore 20% del Pd. In modo chiaro per ...

Ha ragione Renzi : il Pd ha perso e deve stare all’opposizione : Il popolo è sovrano. Il Pd ha perso è deve stare all’opposizione. Non c’è altra argomentazione che tenga. Le elezioni del 4 marzo hanno dato un chiaro risultato: il primo partito è il Movimento 5Stelle; la prima coalizione invece è il centrodestra. In una democrazia parlamentare governa chi ha la maggioranza dei deputati e dei senatori. Spetterà al Presidente della Repubblica indicare il Premier e vedere chi avrà la maggioranza. In tutto questo ...

Elezioni - Verdini : “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera - deve risorgere il Nazareno” : “Voto Berlusconi e voto Renzi, perché voglio un governo delle larghe intese, perché solo così si può salvare i Paese. deve risorgere il Nazareno“. Lo ha affermato Denis Verdini, intervenendo a Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. L'articolo Elezioni, Verdini: “Voto Berlusconi al Senato e Renzi alla Camera, deve risorgere il Nazareno” proviene da Il Fatto Quotidiano.