Renzi fa il padrone del Pd | “Mai con i 5 stelle” Di Maio | “Non riescono a liberarsi di

(Di domenica 29 aprile 2018) Una chiusura totale ai 5 stelle, senza nessuna speranza d’appello. E un’apertura a “un governo di tutti” per riscrivere le regole: ovvero collaborare tutti insieme per occuparsi di legge elettorale e addirittura riforme costituzionali. Matteo, intervistato a “Che tempo che fa” su Rai1, ha rispolverato la sua vecchia ossessione: non solo ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con Luigi Di(“Su 52 senatori dem non ne conosco uno disposto a votargli la fiducia”), ma è ritornato a parlare del 4 dicembre 2016, data della sconfitta del referendum costituzionale: “Da quel giorno il Paese è bloccato”, ha detto ignorando la stoccata più o meno evidente al premier Paolo Gentiloni che ha guidato il governo dopo di lui. Se tutti aspettavano le parole dell’ex segretario per dare un colpo allo stallo delle trattative Pd-M5s, è ...