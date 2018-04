Renzi | ' Confronto in streaming con M5S ma niente governo'

Governo - Cuperlo : “Se Fico conferma chiusura a Lega - sì al confronto. Non condivido de- Renzi zzazione Pd” : “L’idea di un governissimo la lascio alle scelte del Presidente della Repubblica. Riguardo al Pd credo che Martina in questi giorni abbia avuto uno serie di incontri con diversi esponenti del Pd di maggioranza di minoranza io avevo anche suggerito la convocazione di una Direzione, io ho condiviso la linea emersa dopo il voto ma un tagliando andava fatto. Ci sono delle novità, è fallito il tentativo di dare una maggioranza politica ...

Governo - i Renzi ani si scongelano. Marcucci : “Sì al confronto. Non sono ottimista - ma sorprese dietro l’angolo” : Il “dovere di fare presto” di Sergio Mattarella, l’apertura di Maurizio Martina e l’accelerazione di Dario Franceschini in un’intervista a Repubblica iniziano a scongelare anche i renziani , dopo il muro alzato nei minuti successivi all’incarico esplorativo conferito dal presidente della Repubblica a Roberto Fico, che inizia oggi le consultazioni. Così dalla sera alla mattina, il coro di “resteremo ...

Governo : per Renziani stop Di Maio a Lega non cambia niente - Martina ‘ok confronto’ : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – La presa di distanza di Luigi Di Maio da Matteo Salvini era attesa nel Pd. E da molti considerata un bluff. Ma se per la minoranza, vedi Antonio Misiani dell’area Orlando, rappresenta il primo passo, un atto necessario per intavolare un confronto, la maggioranza renziana resta ferma sulla chiusura ai 5 Stelle o comunque non considera la dichiarazione del leader M5S la precondizione per sedersi a un tavolo. ...