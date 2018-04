Renzi chiude ogni spiraglio | La fiducia a Di Maio? Mai

ilgiornale

(Di domenica 29 aprile 2018) "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo". Matteoall'ipotesi di un governo formato dal Movimento 5 Stelle con l'appoggio del Partito democratico."Sette italiani su dieci hanno votato per M5s o per la Lega", ha ricordato l'ex premier a Che Tempo che Fa, "Il Pd ha perso e non possiamo con un gioco di palazzo rientrare dalla finestra"Oggi la palla è nelle loro mani. Se non saranno capaci di mettere in pratica le mirabolanti promesse che hanno fatto in campagna elettorali, o si torna a votare - ma non so se prendono più voti di prima - ". Per quanto riguarda il dialogo, comunque,è disponibile a un incontro con Di, anche se "andrebbe fatto in streaming": "Così ci chiariamo definitivamente", dice, "È importante che i cittadini sappiano". Lo ha detto l'ex ...