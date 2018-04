Renzi chiude a Di Maio | Berlusconi apre ad un Governo di minoranza

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

Governo - Boccia (Pd) attacca Orfini e i Renziani : “Folle chiudere a Fico senza neppure ascoltarlo” : “Ho già scritto ad Orfini: trovo inopportune le dichiarazioni di tutte i miei colleghi del Partito Democratico che qualche minuto dopo l’ufficializzazione dell’incarico a Roberto Fico, si sono affrettati a dire quello che pensano. Lo trovo poco rispettoso nei confrontanti di sia di Fico che del Presidente Mattarella”. Francesco Boccia protesta per le posizioni espresse in casa dem ancor prima di aver incontrato il ...

Di Maio - ultimatum a Salvini : «Tra qualche giorno un forno si chiude». Il leghista : «Vuole Renzi? Si accomodi» : Il leader del Carroccio in Molise, dove domenica si vota. E il 29 aprile c’è la sfida in Friuli Venezia Giulia. La porta chiusa a Calenda: «Mai al governo con il Pd». Il capo politico dei 5 Stelle: «Salvini si assume una responsabilità storica nel legarsi a Berlusconi. Le sue parole sulla Siria sono irresponsabili»

Renzi chiude la fondazione che finanzia la Leopolda - si riparla di nuovo partito Video : L’evoluzione è impietosa: i partiti, i soggetti, le fondazioni, i cantieri che ruotano intorno all’asse dell’universo politico [Video] nascono, si trasformano continuamente e in maniera vorticosa; spesso finiscono per scomparire. Una di queste, era stata fondata dal segretario dimissionario del #partito Democratico Matteo Renzi sei anni fa e da qui si era partiti per quel progetto di rottamazione del PD parzialmente compiuto. chiude fondazione ...

Con la Fondazione Open chiude anche la prima era Renzi : Nata per finanziare la Leopolda, ha lanciato una nuova generazione politica. Ma oggi la sua funzione è esaurita

Consultazioni Colle - Governo/ Mattarella : apre Casellati - chiude Di Maio. Ok Salvini e Berlusconi - nient Renzi : Governo, Calendario Consultazioni al Colle per il 4-5 aprile 2018: Casellati e Fico i primi da Mattarella, il M5s per ultimo. Separati Meloni, Berlusconi e Salvini, il Pd sarà senza Renzi(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 20:35:00 GMT)

La Cdp Renziana chiude tra luci e ombre : Domani pomeriggio, nella nuova sede milanese di via della Moscova, i vertici di Cassa Depositi e Prestiti presenteranno i risultati finanziari 2017 e l'andamento del piano industriale. Una sorta di ...

