Renzi ' Chi ha perso non può governare Incontro con Di Maio sì | fiducia a governo M5s no'

Renzi : 'No a giochi palazzo - il Pd non può andare al governo' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo". Lo ha detto l'ex segretario del Pd Matteo Renzi, sottolineando che "non ...

Governo - il Pd diviso e al bivio aspetta le parole di Renzi. Chiamparino : “Dialogo con M5s? Più probabile appoggio esterno” : Il leader politico uscito a brandelli dal voto del 4 marzo, è anche quello da cui tutti stasera aspettano lo sblocco dello stallo politico. Matteo Renzi, ex segretario formalmente dimissionario e mai uscito di scena, ha scelto di anticipare la direzione Pd e di farsi intervistare da Fabio Fazio su Rai1 a Che tempo che fa. Lui che, seppur nell’ombra, ha continuato in questi giorni a tenere compatti i suoi sulla linea dell’opposizione ...

Renzi chiude a Di Maio - Berlusconi apre ad un Governo di minoranza : Naufraga l'intesa di Governo M5S-Pd. "Ma come è possibile che dopo aver condotto una campagna elettorale solo per mandare a

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - Renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

Governo - Fico : 'C'è dialogo tra M5s e Pd' - ma i Renziani restano contrari - Di Maio chiude con la Lega : "C'è dialogo tra Pd e M5s , il mio mandato si chiude con esito positivo ". Così Roberto Fico dopo aver riferito al Quirinale. Per tirare le somme bisognerà però attendere il 3 maggio quando si terrà ...

Matteo Renzi - lo sfogo con i fedelissimi sul ritorno da segretario Pd : Minzolini racconta chi sta per asfaltare : Il clima che si respira all'interno del Partito democratico è sempre più da resa dei conti finale. Matteo Renzi è sul piede di guerra, come riporta un dettagliato retroscena di Augusto Minzolini 'Yoda'...

Renzi chiede ai passanti : "Vuoi un governo Pd-M5S?" : In giornate come queste, in cui si dice tutto e il contrario di tutto, uno come Matteo Renzi fa notizia anche se non parla ufficialmente. Anche senza le dichiarazioni misurate parola per parola come quelle dei pentastellati o all'insegna dell'equilibrio come quelle di Maurizio Martina, il segretario uscente del Pd cattura tutta l'attenzione, perché si sa che, pur essendo dimissionario, molte possibilità di una riuscita delle trattative di ...

"Basta con gli attacchi a Renzi-Pd" La capriola social dei 5 Stelle Dietro il diktat c'è Rocco Casalino : Il governo M5s-Pd non si è ancora fatto, e forse mai si farà, ma fintantoché la trattativa è in corso la cautela nel Movimento 5 Stelle regna sovrana. Sarà per questo che, sulle pagine social grilline ufficiali o ufficiose, da sempre disseminate e pervase di attacchi Segui su affaritaliani.it

Accordo con Di Maio? Nel Pd c'è chi dice no e invoca #Renzitorna : Alla possibilità che Renzi, dopo quasi due mesi, possa ritirare le dimissioni quasi nessuno sembra credere, al momento. Ma - avverte un parlamentare - le cose potrebbero anche cambiare se dovesse esserci un coro ad invocare il suo ritorno. Coro già partito sui social network con l'hashtag #Renzitorna. Con l'ex segretario, assicura Martina, il dialogo è costante, "ci sentiamo con regolarità, ...