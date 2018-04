Renzi | blitz in tv e 100 punti Ecco la trappola per i grillini

ilgiornale

(Di domenica 29 aprile 2018) P iù si tiene aperto il "forno", più si allunga il brodo. Ossia si guadagna tempo, evitando di precipitare subito verso una nuova campagna elettorale che nessuno vuole, e nel frattempo si regolano i conti dentro il Pd, neutralizzando il rischio di clamorose spaccature. In estrema sintesi, è questo l'obiettivo delle mosse dei Dem, alle prese con le avances grilline per il governo e con il dibattito interno sul tema. In realtà quasi nessuno nel Pd, anche tra i più aperturisti, crede seriamente che ci siano le condizioni per cercare e trovare un'intesa programmatica e politica con il partito della Casaleggio per poi fare i portatori d'acqua di Gigino Di Maio a Palazzo Chigi. "L'importante - confida un esponenteano - è che, nella loro incontenibile ansia di andare al potere, ci credano i. Così li rosoliamo un po'".Per questo stasera Matteo, ospite in Rai da Fabio Fazio, ...