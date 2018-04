Renzi | ' Accordo impossibile con Di Maio' E pensa di mollare Martina

Governo - appello di Luigi Di Maio al Pd : "Ecco i punti in comune" | Renzi dice no all'accordo : Il leader pentastellato spiega anche che sul contratto si possono definire tempi e obiettivi. E aggiunge: "Se si può farequalcosa di buono per l'Italia e mettere finalmente i cittadinial primo posto, noi ci siamo"

Governo - se fallisce Pd-Ms5 sarà accordo Berlusconi-Renzi e Zaia presidente : Il progetto di Governo Pd-5 Stelle non passerà. Lo dice Berlusconi, lo dice Salvini, lo dicono pure i numeri che il prossimo 3 maggio verranno messi sul tavolo alla direzione Pd: su 209 componenti, i renziani (che salvo sorprese clamorose dell'ultima ora voteranno contro l'accordo per restare all'opposizione) nel controllano un'abbondante maggioranza: 128.Se così sarà se cioè il mandato affidato a Roberto Fico non porterà... a un fico, l'ipotesi ...

Renzi : la sua strategia davanti all'accordo Pd-M5S : L'ex segretario manda messaggi di leadership a Martina e ai franceschiniani. Ma sottovaluta le mosse interne al partito contro di lui

Alleanza Pd-M5S - la risposta di Renzi sul possibile accordo : ... o contratto come lo ha definito Di Maio, con un'altra forza politica e formare un governo. Il primo candidato all'Alleanza è stato Salvini , ma la proposta di abbandonare Forza Italia non è stata ...

Accordo con Di Maio? Nel Pd c'è chi dice no e invoca #Renzitorna : Alla possibilità che Renzi, dopo quasi due mesi, possa ritirare le dimissioni quasi nessuno sembra credere, al momento. Ma - avverte un parlamentare - le cose potrebbero anche cambiare se dovesse esserci un coro ad invocare il suo ritorno. Coro già partito sui social network con l'hashtag #Renzitorna. Con l'ex segretario, assicura Martina, il dialogo è costante, "ci sentiamo con regolarità, ...

Fico riprende domani il giro di consultazioni : i Renziani contrari ad accordo : Roberto Fico va avanti. Il Presidente della Camera assolverà fino in fondo il compito affidatogli dal Capo dello Stato. Sergio Mattarella gli

Governo M5s-Pd - rivolta base 5Stelle/ "Traditori veniamo a prendervi" : Accordo Fico-Martina-Di Maio - e Renzi.. : Governo Pd-M5s, rivolta base elettori 5Stelle: Fico, Accordo DI Maio e Martina, ma Renzi resta scettico. Centrodestra addio, le ultime notizie.

Governo - Renziani contro accordo con l hashtag senzadime. Ma scende in campo l ala dialogante : Ma nei Gruppi parlamentari e in direzione la maggioranza renziana è indiscutibile e se l'hashtag #senzadime diventerà, oltre che un messaggio su twitter, un'indicazione politica, il dialogo con i 5 ...

Governo - il Renziano Verducci : “Accordo con M5s? Voterò no. Due forze incompatibili non possono stare insieme” : “Io non penso non credo ci siano le condizioni per un accordo con il M5s”. Il senatore renziamo Francesco Verducci lascia la sede de ‘Il Nazareno’ poco dopo Matteo Orfini (che però esce in auto, dopo aver affidato la sua contrarietà a un eventuale accordo per formare il Governo con il M5S ai social). “Noi abbiamo un mandato che è quella dell’ultima direzione nazionale, che prevede che il Pd stia ...

In direzione contraria. La linea Renziana sarà no all'accordo con il M5S : No all'accordo con il M5s. E' questa la linea che i renziani porteranno in direzione nazionale, organo che verrà convocato probabilmente lunedì prossimo. Il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, oggi è nel suo studio a Palazzo Giustiniani. Era lì quando i quattro delegati del Pd, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, hanno incontrato il presidente della Camera Roberto Fico, ...

“Senza di me” - i Renziani in rivolta contro l’accordo PD-M5S : “Umiliante - ci opporremo” : I renziani respingono in blocco l'apertura al M5S prospettata a margine della consultazioni con Fico dal segretario dem, Maurizio Martina: "Senza di me" è l'hashtag rilanciato dalla base di militanti e da molti esponenti renziani per protestare contro un eventuale dialogo di governo con il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

I Renziani lasciano solo Martina : "Se fai un accordo con Di Maio - senza di noi" : Ai renziani non interessa sedersi al tavolo con Luigi Di Maio. Sono passati pochi minuti dalla fine del colloquio tra la delegazione del Partito Democratico e il presidente della Camera Roberto Fico per ragionare su una possibile intesa Pd-M5S e su twitter ha subito ripreso a circolare l'hashtag #senzadime. Prese di distanza nette dall'apertura fatta dal segretario Maurizio Martina che all'uscita dal confronto con Fico - incaricato con un ...