Registrati figli di due coppie gay | scoppia il caso a Torino

Bambini Registrati come figli di due genitori dello stesso sesso : una “progressiva presa d’atto della realtà” : “C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri Bambini“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica ...