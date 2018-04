Regionali | alle 12 affluenza Fvg 18 | 07%

Friuli : alle 12 affluenza Regionali 18 - 07% : Primi dati sulla partecipazione al voto per le regionali del Friuli Venezia Giulia.E' del 18,07% l'affluenza secondo le rilevazioni alle ore 12 dalla Regione. Si sono recati alle urne 200.139 elettori su un totale di 1.107.415 di aventi diritto.La partecipazione maggiore a Udine, dove si vota anche per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale: a mezzogiorno si è recato alle urne il 19,35% degli aventi diritto. Nella circoscrizione di ...

Regionali - Friuli-Venezia Giulia al voto : seggi aperti fino alle 23 : Regionali, Friuli-Venezia Giulia al voto: seggi aperti fino alle 23 Urne aperte dalle 7 alle 23 per eleggere il nuovo presidente e per rinnovare il consiglio regionale. Quattro i candidati Continua a leggere

Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia : seggi aperti dalle ore 7 : seggi aperti, dalle ore 7 alle 23, in Friuli Venezia Giulia, dove si vota per le Elezioni regionali. Lo scrutinio delle schede avrà inizio lunedì 30 aprile alle ore 8. Lo scrutinio per i rinnovi delle ...

Regionali in Molise : vince il centrodestra - il M5S nettamente staccato. I grillini perdono sette punti rispetto alle politiche : In Molise, con 387 su 394 sezioni scrutinate, è ormai largamente in testa il centrodestra guidato da Donato Torna (43,07% dei voti), con un margine ampio sul Movimento 5 Stelle che è intorno al 38,45% (il candidato è Andrea Greco). Il Partito democratico è fermo al 10 per cento. Questi i risultati quando si è a più di due terzi dello spoglio: e se ...

Regionali - chiusi i seggi in Molise : alle 23 affluenza del 52 - 16% : Si sono chiusi alle 23 i seggi per le Regionali in Molise. L'affluenza registrata è stata del 52,16% più bassa rispetto al 61,63% raggiunto nel 2013. alle politiche del 4 marzo il M5S ha raccolto il ...

Regionali Molise - test per il governo. Affluenza - alle 19 al voto il 38 - 6% : Non è una domenica come le altre per il Molise che risponde in modo tiepido al richiamo delle urne. alle 19 il 38,% si è recato alle urne. Il risultato di oggi è un vero e...

