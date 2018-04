Rally WRC Tanak imprendibile in Argentina

Rally d’Argentina 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e vincitore (Wrc) : diretta Rally d'Argentina 2018: Streaming video e tv dell'ultima giornata per questo appuntamento del mondiale Wrc. Decisiva la Power stage di El Condor.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 03:46:00 GMT)

Rally WRC Neuville - primo balzo : è in testa in Argentina : E' di Thierry Neuville , Hyundai i20, il primo squillo al Rally di Argentina. Il belga ha vinto la prova spettacolo , 1,90 km, della quinta prova del mondiale sulle strade di Villa Carlo Paz ...

WRC : Hyundai al Rally d’Argentina : Hyundai Motorsport punta alla sua seconda vittoria stagionale, tornando oltreoceano per il Rally Argentina, quinto round del FIA WRC 2018. La tappa sudamericana rievoca i ricordi positivi delle due passate edizioni, che hanno visto il team trionfare prima con Hayden Paddon, poi con Thierry Neuville. Il Rally Argentina arriva dopo l’impegnativo weekend del Tour de […] L'articolo WRC: Hyundai al Rally d’Argentina sembra essere il primo ...

WRC 2018 Rally Argentina : gli orari TV su Sky : Il driver estone ha ottenuto tre secondi posti negli ultimi cinque Rally affrontati ma è già molto distante dalla vetta del campionato del mondo. Da tenere d'occhio: Jari-Matti Latvala , Toyota, Jari-...

Rally - Jean Todt : “Il WRC dovrà adottare motori ibridi. La tecnologia deve adattarsi all’ambiente” : Il Mondiale Rally WRC si prepara ad un altro cambiamento. Dopo l’introduzione nel 2016 delle vetture WRC Plus, ovvero con motori da 380 cavalli e un’aerodinamica più influente, il prossimo step è dato dal passaggio ai motori ibridi. Inevitabile, secondo il presidente della FIA Jean Todt, per adeguarsi ad una rivoluzione che ha già coinvolto il WEC ma soprattutto la Formula 1. “Dobbiamo introdurre anche nel WRC tecnologie più ...

Dove vedere il Rally di Corsica in TV e streaming : WRC su Fox Sports : Rally di Corsica: gli appuntamenti con il WRC in TV e streaming Dopo le prime tre gare, in testa c'è il campione del mondo in carica Sébastien Ogier, che proverà ad allungare sul belga Thierry ...

DIRETTA/ Rally di Corsica 2018 : streaming video e tv. Ogier primo nella SS1 - ma Loeb è vicino! (Wrc) : DIRETTA Rally di Corsica 2018: info tv e streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:29:00 GMT)

Rally di Corsica 2018/ Streaming video e diretta tv : percorso - orario - vincitore (Wrc - oggi 6 aprile) : diretta Rally di Corsica 2018: info tv e Streaming video della prima giornata della prova delle 10.000 curve. Si accende quindi la grande classica del Mondiale Wrc.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 00:47:00 GMT)

WRC 2018 : nel weekend il Rally del Messico - info diretta tv streaming Video : Torna nel week-end il mondiale #Rally WRC che, a partire da giovedì 8 marzo, fara' tappa nel continente americano per il Rally del Messico. L’evento, attesissimo di per sé, può contare sulla presenza del campionissimo Sebastian Loeb, al ritorno in gara dopo diversi anni di assenza dal circuito mondiale. Il ritorno del re Loeb: il francese può impensierire i rivali? La partecipazione del nove volte campione del mondo mette un po’ in secondo piano ...