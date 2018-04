' Quella lì' | Rita Rusic distrugge in diretta tv Valeria Marini | cosa ha fatto davvero

La verità tragica è che oggi battaglie come Quella per Alfie - più che scandalizzare - annoiano : ... il solo fatto che fosse stata buttata lì senza alcun intento polemico, a coronamento di un composto trafiletto di cronaca su un giornale un po' ingessato ad altissima tiratura, è stato sufficiente a ...

“Cosa le hanno fatto”. Francesca Cipriani e Quella frase choc sulla mamma. Ospite di Barbara D’Urso - l’ex naufraga spiega cosa è successo alla signora Rita dopo le ospitate a ”Domenica Live” : Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata Ospite della D’Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. ...

Iva Zanicchi e Quella ipnosi in diretta di 18 anni fa : la cantante racconta la verità : Iva Zanicchi era veramente sotto ipnosi quando, 18 anni fa a Carramba Che Fortuna , si accovacciò dietro una poltrona per rispondere ad un impellente bisogno fisiologico? Il video è stato ...

Tancredi : 'Quella finale contro il Liverpool è una ferita che mai si rimarginerà' : Franco Tancredi, 63 anni, era il portiere della Roma in quella finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool del 30 maggio 1984. ferita rimarginata? 'ferita? Una feritona che non si rimarginerà mai.

“Mentana è diventato nonno o papà…”. Quella strana foto. Ma dietro lo scatto tenerissimo (divenuto nel frattempo virale) si nasconde un’altra curiosa verità. Ed è proprio “Nonno Chicco” a rivelarla sui social. Chapeau - direttore! : Povero Enrico Mentana: è diventato nonno senza saperne nulla! Si far scherzare naturalmente, complice un “fake-scoop” pubblicato dal settimanale Chi. Il giornale, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il direttore del TG La7 intento a spingere una carrozzina. “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista ...

Lo stupore in differita per Quella rovesciata di Cristiano Ronaldo : Idolo metrosessuale di mezzo mondo, a 33 anni Cristiano Ronaldo cura il proprio fisico con una maniacalità che pochi atleti hanno. Continua a fare la differenza grazie alla serietà con cui si allena ...

“Era solo un taglietto”. E la sua vita è un inferno. Prepara il pranzo della domenica per figlie e nipotini - poi si accorge di Quella ferita da nulla : la sottovaluta - ma fa malissimo. Le conseguenze sono devastanti : Una giornata felice in famiglia si è trasformata in una tragedia inconcepibile. Una sciocca disattenzione ha compromesso per sempre la vita di una donna inglese di 54 anni. Margeurite Henderson in una domenica come tante aveva organizzato un pranzo presso la sua abitazione a Crosshill in Scozia. In casa figlie e nipotini per trascorrere del tempo sereno insieme. Mentre Preparava il pranzo la nonna britannica si era fatta un taglietto da ...

“Sapeva di essere alla fine - Quella cosa alla testa…”. Frizzi - l’ultima triste verità : una condizione di salute terribile. È Alfonso Signorini a rivelare tutto : “Ecco Fabrizio cosa ha scelto di fare nei suoi ultimi giorni” : Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e infine il ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizio Frizzi ogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono ...

“Cosa fecero per incastrarlo”. Fabrizio Frizzi - svelato “quel” segreto. Max Biaggi - molto amico del conduttore - decide di raccontare Quella storia che risale ai tempi della crisi con Rita Dalla Chiesa e che in pochi conoscono. Su quell’aereo le cose andarono così : La morte di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a 60 anni appena compiuti per un’emorragia cerebrale mentre era ricoverato all’ospedale Sant’Andrea di Roma, è stata un duro colpo per tutti. Per la sua famiglia, per i suoi colleghi, per la gente normale che chiamava Frizzi per nome e lo considerava uno di casa, uno che faceva compagnia e che si faceva volere bene. Una fila interminabile quella che si è formata a viale Mazzini, nella sede della Rai, ...

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa - Quella storia sbocciata in via Teulada : Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, quella storia sbocciata in via Teulada La relazione è durata 15 anni, nel 1992 si sono sposati e nel 1998 detti addio ma sono rimasti sempre amici Continua a leggere

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa - Quella storia sbocciata in via Teulada : La relazione è durata 15 anni, nel 1992 si sono sposati e nel 1998 detti addio ma sono rimasti sempre amici

LA PIZZA MARGHERITA DI CARLO CRACCO/ Bruno Barbieri difende il collega : "Quella famosa foto non era bellissima" : La PIZZA MARGHERITA di CARLO CRACCO è stata difesa da Bruno Barbieri che, dopo averla assaggiata, ha incolpato la foto per le polemiche esplose sul web.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:45:00 GMT)

“Voi non sapete…”. Il Segreto - verità choc su Mariana Castañeda. Quella perdita dell’amata protagonista che ha sconvolto tutta Puente Viejo : Un omicidio. Il sangue che scorre. Poi le lacrime e la voglia di vendetta. Sale la tensione a Puente Viejo dove ormai è guerra tutti contro tutti. Amici che diventano nemici. Tradimenti e false promesse, e un dato ineluttabile, la morte di Mariana Castañeda che ha gettato nello sconforto Nicolas, Alfonso e tutti i protagonisti del Segreto. Mariana che, nonostante la scomparsa, continua ad essere uno dei punti nodali della storia. Mentre ...

“Ignazio è più dotato”. Ecco perché lo ha detto. Cecilia Rodriguez ospite di Rita Dalla Chiesa è costretta a entrare nei particolari. Per Quella (infelice) osservazione era stata criticata e Francesco Monte aveva fatto una figura barbina : ora si scoprono gli altarini di Chechu : La storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte pare ormai consolidata. Tutti abbiamo visto come è nato l’amore e in che modo la sorella di Belen ha ‘mandato a casa’ Francesco Monte. Da quel momento sono passati mesi, ma adesso si è tornati a parlare della questione, visto che Chechu è stata ospite della prima puntata della nuova trasmissione di Rita Dalla Chiesa Ieri, Oggi, Italiani. Lo scorso dicembre, a distanza di pochi ...