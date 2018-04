“Quando la vedi | gra**” De Martino contro Emma Ad Amici erano presenti proprio tutti

caffeinamagazine

(Di domenica 29 aprile 2018) L’ultima puntata diha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con e senza l’apparecchio per correggere l’intonazione “Oggi vengo utilizzato come cavia”, ha detto sorridendo. Chiusa la parentesi dedicata all’allievo romano la conduttrice ha dato il via alla gara con un altro applaudito ritorno.Marrone ha duettato con i ragazzi della squadra blu sulle note di Amami e ovviamente non sono passate inosservate alcune inquadrature della regia sull’ex Stefano De. Per una ...