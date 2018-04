huffingtonpost

Quando è concesso prendersi una cotta durante una relazione (e quando, invece, no)

(Di domenica 29 aprile 2018) Sì, puoi vivere unafelice e impegnata e prenderti unaper un'altra persona allo stesso tempo. E no, questo non ti rende un partner pessimo o una persona spregevole.Anzi, la psicologa e dating coach Samantha Rodman afferma che alle persone in unacapita spesso diuna sbandata, soprattutto se la coppia sta insieme da tanto tempo."È normale e potrebbe non avere niente a che vedere con la felicità dellanel suo insieme", ha spiegato ad HuffPost Rodman, che vive a North Bethesda, nel Maryland. "Unapuò farci sentire attraenti e vivi, e spesso alle persone capitasono seriamente impegnate nella, ma questa ha superato la fase luna di miele."Far parte di una coppia non significa smettere improvvisamente d'incontrare o notare persone affascinanti, spiega Ryan Howes, psicologo di Pasadena, ...