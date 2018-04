Pugilato | Benvenuti migliora | dopo il malore di ieri

Benvenuti colto da un malore - migliorano le condizioni del campione di Pugilato : L'ex campione del mondo dei medi dovrà prendersi un periodo di riposo, ancora da determinare in base a quella che sarà la prognosi, e dovrà quindi rinunciare ai tanti eventi pubblici a cui prende ...

