: RT @HuffPostItalia: Prova a sgozzare la moglie, poi si uccide lanciandosi dal balcone a Roma - ivan_rocca1 : RT @HuffPostItalia: Prova a sgozzare la moglie, poi si uccide lanciandosi dal balcone a Roma - RosannaMarani : Prova a sgozzare la moglie, poi si uccide lanciandosi dal balcone a Roma - revengeCat : ..e leggere una tale notizia con allegata foto della 'coppia felice' da la misura di come ancora il giornalismo si… -

(Di domenica 29 aprile 2018) Tenta dilapoi sidal. Un commercialista di 38 anni, al culmine di una lite violenta, ha tentato dilae poi si è tolto la vitadaldell'appartamento al terzo piano. L'uomo è morto sul colpo. La donna, soccorsa, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinicono di Tor Vergata. E' accaduto alle 5,30 a Ciampino, in via Francesco Baracca 26/b.Scrive il MessaggeroAlessandro Tolla, 42 anni, commercialista lui, Maria Giuliano, 37 anni, avvocato. Non si conoscono al momento i motivo della lite. Di certo si sa, dalle prime ricostrzuioni, che l'uomo durante un violento alterco con la, ha afferrato un coltello con cui l'ha ferita e ha tentato anche di tagliarle la gola. La donna ha cercato di difendersi disperatamente. Idue anon hanno figli ed erano soli in casa. Il 42enne, dopo aver ...