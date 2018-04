Prossimo turno Serie A | 36^ giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

Prossimo turno Serie A - 35^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (28-29 aprile) : La 35ma giornata di Serie A tornerà ad avere una distribuzione su due giorni: sabato 28 aprile alle ore 18.00 scenderà in campo la Roma, per permettere ai giallorossi poi di preparare al meglio la semifinale di ritorno di Champions League. Avversario dei capitolini sarà Il Chievo Verona. Alle 20.45 sarà poi la volta del big match di giornata, il derby d’Italia: Inter e Juventus si affronteranno a san Siro in una sfida che molto potrebbe ...

Prossimo turno Serie A - 34^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (21-23 aprile) : La 34ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 21 ed il 23 aprile: si tratta del turno che vedrà la sfida scudetto tra Juventus e Napoli, che andrà in scena all’Allianz Stadium domenica 22 alle ore 20.45. Indubbiamente tutti gli occhi saranno puntati su Torino, ma andiamo a scoprire gli altri incroci di giornata. Ad aprire le danze sarà, sabato 21 alle ore 15.00, SPAL-Roma, seguita, alle 18.00 da Sassuolo-Fiorentina. Alle ...

Serie B : in un match del Prossimo turno nessun allenatore in panchina Video : In #Serie B, oggi 16 aprile, l'anticipo [Video] Ascoli-Parma apre il programma della 36esima giornata del #campionato che si completera' domani alle 20,30 con tutte le altre gare. Questo il quadro completo: Ascoli-Parma Avellino-Frosinone Bari-Novara Carpi-Perugia Cesena-Empoli Cittadella-Palermo Cremonese-Salernitana Pro Vercelli-Pescara Spezia-Brescia Ternana-Foggia Venezia-Virtus Entella Gare difficili per Frosinone e Palermo La capolista ...

Prossimo turno Serie A - 33^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (17-18 aprile) : La 33ma giornata della Serie A di calcio si disputerà tra il 17 ed il 18 aprile: si tratta dell’ultimo turno infrasettimanale del torneo. Per l’occasione ci sarà un solo anticipo al martedì sera, quello previsto alle ore 20.45 tra Inter e Cagliari, due squadre che hanno giocato l’ultima partita sabato. Mercoledì 18 invece una sola gara è prevista alle ore 18.00, ovvero quella che vedrà in campo Benevento ed Atalanta. Le ...

Serie A - Prossimo turno : programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma : lotta Scudetto e Champions : Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Ecco le partite del Prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Prossimo turno Serie A - 32^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (14-15 aprile) : La 32ma giornata del massimo campionato italiano di calcio andrà in scena tra il 14 ed il 15 aprile prossimi, con ben quattro anticipi al sabato: spicca, alle 20.45, Atalanta-Inter. Prima della Beneamata, in campo alle ore 15.00 Cagliari-Udinese, poi alle 18.00 due sfide, ovvero Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Domenica lunch match che metterà di fronte Fiorentina e SPAL, poi soltanto tre gare alle ore 15.00: Bologna-Hellas, Sassuolo-Benevento e ...

Prossimo turno Serie A - 31giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv - 7-8 aprile - : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. SABATO 7 aprile: 15.00 Benevento-Juventus 18.00 Roma-Fiorentina ...

Prossimo turno Serie A - recupero 27giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv - 3-4 aprile - : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player. MARTEDI' 3 aprile: 18.30 Atalanta-Sampdoria 18.30 Udinese-...

Prossimo turno Serie A - 31^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (7-8 aprile) : Dopo il recupero della 27^ giornata, in programma il 3-4 aprile, la Serie A 2018 di calcio tornerà a giocare nel weekend del 7-8 aprile. In programma la 31^ giornata che regalerà grande spettacolo. Il botta e risposta tra Juventus e Napoli caratterizzerà il turno: i bianconeri saranno impegnati sabato alle ore 15.00 sul campo del fanalino di coda Benevento, i partenopei risponderanno domenica pomeriggio in casa contro il Chievo. Si infiamma ...

Prossimo turno Serie A - recupero 27^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (3-4 aprile) : La Serie A 2018 di calcio, dopo questo turno pasquale, tornerà in campo in infrasettimanale: appuntamento a martedì 3 e mercoledì 4 aprile per il recupero della 27^ giornata che era stata sospesa in rispetto alla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina. Non scenderanno però in campo Juventus, Napoli, Roma, Lazio che avevano già giocato prima della morte del difensore, dunque si disputeranno soltanto sette partite, tutte in orario ...

Serie A : Prossimo turno : ANSA, - ROMA, 31 MAR - Le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, valide per la 31/a giornata e in programma domenica 8 aprile, con inizio alle 15: Benevento-Juventus: sabato 7 ...