Principe bin Salman critica Abu Mazen | TV Israele

Se Meghan Markle da bambina giocava già a fare la Principessa : Il settimanale Chi pubblica in esclusiva, nel numero in edicola da mercoledì 4 aprile, le eccezionali immagini tratte da un video privato di Meghan Markle all'età di otto anni, mentre a una festa di coetanei gioca a fare la principessa.Come se ce l'avesse già nel sangue la stoffa per fare la principessa. Una corona sul capo, seduta su una coperta rossa si fa chiamare dagli altri bimbi "Altezza Reale" e mentre gioca impartisce ordini ai suoi ...