PRIMO MAGGIO PIÙ SALUTE E SICUREZZA | PER PIÙ DIGNITÀ DELLE PERSONE NEL LAVORO

Meteo - maltempo in arrivo. PRIMO MAGGIO con tanta pioggia e calo delle temperature : Forte peggioramento del tempo atteso per oggi su molte regioni del Nord-Italia, in particolare su Piemonte e Lombardia. maltempo in gran parte della penisola anche il Primo maggio.Continua a leggere

Isernia - San Lazzaro in festa celebra il PRIMO Maggio : Oltre ai riti religiosi, il quartiere ospiterà il mercato settimanale, stand gastronomici e spettacoli di animazione per bambini. Per il gran finale arriva Nduccio Isernia. Tra fede e tradizione il quartiere San Lazzaro a Isernia celebrerà martedì 1° Maggio la festa dei Lavoratori . ...

Meteo - le previsioni per il ponte del PRIMO MAGGIO : attesa pioggia : Meteo, le previsioni per il ponte del Primo maggio: attesa pioggia Maltempo in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva di martedì sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL Meteo DI SKY TG24 Parole chiave: ...

Meteo in peggioramento - ponte del PRIMO MAGGIO col maltempo su quasi tutta l'Italia : Il tempo sta gradualmente volgendo al peggio e questo weekend lungo grazie al ponte del Primo Maggio porterà su quasi tutta l'Italia temporali. Dopo le prime piogge nel fine settimana,...

Che tempo farà il PRIMO Maggio : Pioverà sui barbecue del Primo Maggio. Pioverà sul Concertone che quest'anno ha messo insieme un programma più rock del solito. Pioverà su quei 4 italiani su 10 che hanno deciso di mettersi in viaggio per raggiungere pareti o amici, partecipare a manifestazioni o anche solo fare una gita fuori porta. Già da domenica pomeriggio si apre una fase meteo instabile per l'arrivo di una nuova ...

PRIMO MAGGIO - appuntamenti a Borgosesia e Carpignano

Previsioni meteo - per weekend e PRIMO MAGGIO attesa pioggia : Previsioni meteo, per weekend e primo maggio attesa pioggia ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in quasi tutta Italia. Durante la giornata festiva del primo maggio sono attese nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna, mentre arriverà il sole al Sud. IL meteo DI SKY ...

Castellaro è in fiore. Colori e profumi fino al PRIMO maggio : Una bella giornata di sole ha accolto la 27esima edizione della rassegna 'I fiori di Castellaro' che proseguirà sino a martedì 1 maggio, , dalle 10 alle 19,

Verso il PRIMO MAGGIO - traffico e code : Ancora una giornata di traffico intenso sulla rete autostradale ligure, per il forte afflusso di vacanzieri Verso le riviere. code agli innesti di A26, A6 e A7 con l’A10.

PRIMO MAGGIO tra sole e temporali : le previsioni per il ponte : Le previsioni meteo per il ponte del Primo Maggio, come già avevano annunciato gli esperti, non lasciano presagire niente di buono. Dal pomeriggio-sera di domenica 29 aprile infatti ci...

Meteo PRIMO MAGGIO con la pioggia : temporali in agguato : Il Meteo sta per cambiare e già da oggi: l'anticiclone sta abbandonando l'Italia proprio in corrispondenza del ponte del primo maggio . Colpa dell'arrivo di una circolazione depressionaria atlantica, ...

Meteo del ponte del PRIMO maggio. Temperature in ribasso - ma solo martedì qualche acquazzone : Il ponte del 1° Maggio si aprirà con un weekend sostanzialmente soleggiato sull'Italia, e con clima peraltro decisamente mite e gradevole grazie alle Temperature diurne mediamente intorno ai 22-26°C. Acquazzoni e temporali saranno però in agguato al Nord-Ovest, dapprima solo sulle Alpi ma a seguire anche su parte della Valpadana, e in successivo movimento verso il Triveneto.Dopo un lunedì 30 Aprile con Sole ...

Verso il PRIMO MAGGIO - traffico in tilt : Ancora una giornata di traffico intenso sulla rete autostradale ligure, per il forte afflusso di vacanzieri Verso le riviere. Code agli innesti di A26, A6 e A7 con l’A10.