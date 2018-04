Prima mondiale film Messner a Trento

Rally Argentina - Mondiale 2018 : Ott Tanak chiude in testa la Prima giornata. Kris Meeke e Thierry Neuville all’inseguimento : C’è Ott Tanak in vetta alla classifica del Rally d’Argentina dopo la prima giornata. L’estone, al volante della Toyota Yaris, ha vinto cinque delle otto speciali disputate oggi proponendosi come l’uomo da battere. Eppure la sua giornata non era cominciata in modo ideale: nella PS2, infatti, un errore lo aveva portato a 23″ dalla vetta della classifica. Tanak, però, piano piano si è fatto largo a suo di vittorie, ...

Alberto Gobbi presidente della società mondiale della cartilagine (I.C.R.S.) : per la Prima volta un italiano : 1/5 ...

GP Liberazione 2018 : sulle strade di Roma il Mondiale di Primavera per gli Under 23 : Mercoledì 25 aprile, in scena nel tradizionale circuito delle Terme di Caracalla, nel fantastico scenario della Capitale, il GP Liberazione. L’ormai rinominato “Mondiale di Primavera” per gli Under 23 vede in scena ovviamente tutte le migliori squadre italiane, oltre alle selezioni nazionali di Slovenia, Gran Bretagna, Romania e Russia oltre squadre di club provenienti da Francia, Svizzera e Gran Bretagna. Nell’albo d’oro presenti tantissimi ...

Le foto della Prima mondiale di “Avengers : Infinity War” : Ieri a Los Angeles c'erano praticamente tutti gli attori che fanno i supereroi – Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, etc – e anche due italiani, i soliti The post Le foto della prima mondiale di “Avengers: Infinity War” appeared first on Il Post.

Neymar tornerà a Parigi Prima del Mondiale : Parigi - Neymar tornerà a Parigi prima di volare al Mondiale. Il fuoriclasse brasiliano è infatti atteso a Parigi un mese prima del fischio d'ibizio della Coppa del Mondo in Russia per completare nella capitale francese la preparazione. Attualmente Neymar è ancora in Brasile dopo l'intervento chirurgico al piede dello scorso marzo resosi necessario dopo l'...

Buick Velite 6 - A Pechino antePrima mondiale per l'ibrida plug-in : Accanto alla Enspire Concept la Buick ha in programma per il Salone di Pechino il debutto in anteprima mondiale della Velite 6 Phev di serie. Sarà commercializzata in Cina nel corso del 2018 e offrirà una doppia soluzione elettrificata. Il modello esposto a Pechino sarà infatti quello con tecnologia plug-in hybrid, al quale sarà affiancata in un secondo tempo la versione totalmente elettrica, ampliando così il piano strategico denominato Buick ...

LA TRAGEDIA LIRICA ITALIANA/ "Francesca da Rimini" nella Prima Guerra Mondiale : Una nuova produzione della Francesca di Rimini alla Scala di Milano scatena l'entusiasmo del pubblico. Torna la TRAGEDIA LIRICA ITALIANA, il comento di GIUSEPPE PENNISI(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 06:11:00 GMT)

Buffon non si ferma dopo la Juve : Prima il Mondiale in Russia e poi va in Cina - ma niente Argentina : Gigi Buffon andrà al Mondiale. Senza l'Italia. Né la mancata qualificazione azzurra, né le polemiche innescate dal clamoroso sfogo di Madrid scalfiscono infatti un'immagine ambita in tutto il mondo, così la S7 Airlines , tra le più importanti compagnie aeree russe, lo ha scelto come testimonial nei giorni iridati. Lo spot sarà girato a Mosca tra il 14 e il 16 giugno , quindi in coincidenza ...

“Telemedicina : in Italia la Prima trasmissione dati mondiale tra pacemaker e smartphone” : Si chiama Bluesync® ed è il nuovo sistema di comunicazione Bluetooth di Medtronic presentato oggi a Bologna in occasione del Congresso nazionale dell’Associazione Italiana di Aritmologia e Cardiostimolazione (AIAC). Permette la trasmissione dei dati provenienti da un pacemakerdirettamente su smartphone o tablet. Il primo paziente a godere di questa tecnologia a livello mondiale è un Italiano in terapia di resincronizzazione cardiaca (CRT) con ...

Il rapporto tra Russia e USA ai media svedesi ricorda la Prima guerra mondiale - : Quello che sta accadendo ora, ricorda il mondo non nel 1960, ma nel 1910" ha detto. Dal punto di vista dell'autore, siamo tornati ai tempi in cui le azioni dei paesi dipendono dai loro interessi ...

Frasi a metà di Laura Pausini su Canale5 in antePrima mondiale per il 1° serale (video) : Frasi a metà di Laura Pausini su Canale5 in anteprima mondiale live per il primo serale di Amici di Maria De Filippi. L'artista ha partecipato alla prova corale con la quale hanno aperto la nuova edizione del programma che quest'anno è strutturato in tre fasi. Laura Pausini ha cantato con i ragazzi portando un medley dei suoi più grandi successi, a cominciare da Vivimi e Tra te e il mare. Con la squadra Blu è tornata con Resta in ascolto e ...

Sitting Volley - Prima storica qualificazione al Mondiale per le azzurre : Attraverso questi risulti dobbiamo sviluppare sempre di più il Sitting Volley in Italia e sono convinto che al Campionato del Mondo faremo bene, compiendo un ulteriore salto in avanti per la ...