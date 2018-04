Presidente cda di Roche a favore di un accordo quadro con l' Ue

Credem - assemblea nomina CdA che sceglie Presidente Zanon di Valgiurata : In conformità alle disposizioni di vigilanza in materia, l'assemblea ha approvato anche la politica di remunerazione di Gruppo attuata nel 2017 e quella proposta per il 2018 che definisce i principi ...

Bnl : Assemblea nomina nuovo Cda - confermati Abete Presidente e Munari ad : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Via libera dell’Assemblea di Bnl al bilancio 2017 e alla nomina del nuovo Cda, composto da 13 membri, che resterà in carica per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. L’Assemblea ha confermato presidente Luigi Abete e nominato consiglieri: Andrea Munari, Roger Abravanel, Sophie Berro Heller, Francesco Caio, Jean Clamon, Paolo Alberto De Angelis, Mario Girotti, ...

Artigiancassa : Assemblea nomina nuovo Cda - Petri Presidente - 2 - : Il nuovo presidente potrà quindi mettere a frutto la sua profonda conoscenza della realtà artigiana italiana, acquisita con la lunga esperienza di imprenditore e l'impegno nel mondo del credito. ...

Risanamento - CdA nomina vice Presidente Giancarlo Scotti : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento su proposta del presidente, ha nominato quale vice presidente Giancarlo Scotti. Il Board ha anche istituito al proprio interno il Comitato ...

Piaggio - CdA conferma Colaninno quale Presidente e AD : Teleborsa, - Il CdA di Piaggio, riunitosi oggi subito dopo l'assemblea, ha conferito a Roberto Colaninno la carica di Presidente e Amministratore Delegato e Matteo Colaninno la carica di Vice ...

UniCredit - assemblea nomina nuovo CdA. Saccomanni designato Presidente : Teleborsa, - E' stata una giornata lunga per i soci di UniCredit riuniti in assemblea per circa sette ore. Dall'adunanza degli azionisti del gruppo bancario è arrivata la nomina del nuovo Consiglio d'...

