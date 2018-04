Premium Cinema arriva su Sky

Premium Cinema è sbarcato su Sky : Premium Cinema sbarca su Sky In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema di Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo (qui i canali Sky disponibili su Premium). Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky: ai 12 canali di Sky Cinema si aggiungono infatti i 5 canali ...

Premium Cinema da oggi su Sky - ecco come cambia la numerazione dei canali : In virtù del duplice accordo commerciale tra Sky e Mediaset annunciato lo scorso 30 marzo, da oggi i 5 canali di Cinema finora disponibili solo su Mediaset Premium sono visibili, senza costi aggiuntivi, a tutti gli abbonati Sky via satellite con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD attivo. Si arricchisce così l’offerta Cinema di Sky, che propone una scelta di grandi film mai così completa: ai 12 canali di Sky Cinema ...

Tv : intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – E’ stato raggiunto oggi un accordo tra Mediaset e Sky Italia che prevede benefici per entrambe le società. Lo rende noto Mediaset, precisando che “da un lato Mediaset Premium allarga la copertura multipiattaforma dei propri canali e dall’altro Sky Italia incrementa l’offerta di contenuti di qualità ai propri abbonati”. I “canali di Cinema e Serie di Premium diventeranno ...

Tv : intesa Mediaset-Sky per trasmettere su satellite Premium Cinema e Serie (2) : (AdnKronos) – Nel suo complesso, “l’intesa di oggi permette a Mediaset di diventare editore su tutte le piattaforme, satellite pay compreso e di creare nuovo valore grazie all’utilizzo da parte di terzi della propria piattaforma pay”. L’intesa odierna “rappresenta anche un nuovo passo avanti di Mediaset nel quadro della digital transformation di Premium iniziata con il piano ‘Mediaset 2020’ ...