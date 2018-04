Premio Nobel | è maxi scandalo! Svezia nel caos La notizia ha subito fatto il giro del

Natalie Portman ha rifiutato il Premio Genesis - conosciuto come il 'Nobel israeliano' - Best Movie : ... la ricerca dell'eccellenza, la curiosità intellettuale e il desiderio di contribuire a rendere il mondo un posto migliore». Non si sono lasciate attendere le reazioni contrariate alla sua decisione, ...

Natalie Portman rifiuta il Premio Nobel ebraico : 'Eventi troppo dolorosi' : L'attrice Natalie Portman ha annullato una visita in Israele che aveva in programma a giugno, durante la quale avrebbe dovuto ricevere un premio, a causa dei recenti eventi 'estremamente dolorosi' per ...

Per Lula libertà - presidenza del Brasile e Premio Nobel per la pace : Confondere la vergognosa persecuzione giudiziaria di cui è vittima l’ex presidente brasiliano Lula, condannato per corruzione, con Mani Pulite è un po’ come scambiare lo sterco con il cioccolato: un esercizio che va bene solo per gli ignoranti e gli sciocchi. L’illustre giurista Luigi Ferrajolo ha ben esposto sul manifesto di sabato 7 aprile i vari motivi per i quali si tratta di un’operazione persecutoria. Sintetizzando: ...

BOB DYLAN/ L'Odissea del Premio Nobel approda agli Arcimboldi di Milano : Il lungo tour italiano di Bob DYLAN ha fatto tappa anche a Milano al Teatro Arcimboldi. Il premio Nobel ha sfoggiato la solita classe nonostante l'età. FAUSTO LEALI(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 06:11:00 GMT)RED CANZIAN/ "Testimone del tempo": il nuovo disco solista dell'ex PoohCOSTANTINOS CARYDIS/ Il Maestro greco al Teatro dell'Opera di Roma

È morto il fisico Peter Grünberg - inventore dell'hard disk che gli valse il Premio Nobel nel 2007 : Addio a Peter Grünberg, padre dell'hard disk. E grazie. Il premio Nobel per la fisica nel 2007 è morto a 78 anni, a Jülich, vicino a Colonia, nella Renania Settentrionale-Vestfalia (Germania nord-occidentale).Nato a Pilsen il 18 maggio 1939, diplomatosi nel 1962 presso la Johann Wolfgang Goethe-Universität di Francoforte sul Meno, Grünberg ha proseguito poi gli studi fino al conseguimento della laurea nel 1966 e del ...

È morta Winnie Mandela - ex moglie del Premio Nobel e icona della lotta contro l apartheid : Nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, Madikizela è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo ...

è morta Winnie Mandela - ex moglie del Premio Nobel e icona della lotta contro l apartheid : Nata a Mbizana, in Sudafrica, il 26 settembre del 1936, Madikizela è stata una donna politica, per molti anni a capo dell'African National Congress Women's League e membro del Comitato Esecutivo ...

Malala - la giovane Premio Nobel torna a casa dopo sei anni : “Il giorno più bello”. A Mingora fu ferita dai talebani : Malala Yousafzai, la giovane premio Nobel per la Pace pachistana gravemente ferita nel 2012 dai talebani per la sua attività a favore dell’istruzione delle bambine, dopo sei anni è riuscita a tornare nella sua casa di Mingora, la città della Valle dello Swat dove ha vissuto fino ai 12 anni. “La giornata più bella della mia vita”, l’ha definita. Malala è stata portata con i genitori ed il fratello a bordo di un elicottero ...

Pakistan - il Premio Nobel Malala di nuovo nella sua città sei anni dopo l'attentato : La premio Nobel pachistana è scoppiata in lacrime dopo aver varcato la soglia della sua vecchia casa. Malala ha inoltre incontrato le ex compagne di scuola e i parenti. Il trasferimento da Islamabad è ...

Pakistan - il Premio Nobel Malala di nuovo nella sua città sei anni dopo l'attentato : La premio Nobel pachistana è scoppiata in lacrime dopo aver varcato la soglia della sua vecchia casa. Malala ha inoltre incontrato le ex compagne di scuola e i parenti. Il trasferimento da Islamabad è ...

Pakistan - il Premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni : Pakistan, il premio Nobel Malala visita la sua città natale dopo sei anni Nel 2012 i talebani la ferirono gravemente per la sua attività di blogger. La giovane è scoppiata in lacrime alla vista della sua vecchia casa Continua a leggere

Malala : Premio Nobel visita sua città natale in Pakistan : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Malala Yousafzai - il Premio Nobel per la Pace torna nella sua città in Pakistan dopo sei anni : “Mai stata così felice” : La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata in Pakistan, a Mingora, la sua città natale nella Valle dello Swat. La ragazza, oggi ventenne, nel 2012 dopo una giornata a scuola scampò ad un attacco dei talebani che le spararono alla testa per la sua attività a favore dell’emancipazione delle bambine e ora, con i familiari, ha voluto tornare a visitare proprio quella scuola. La visita, rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, ...

Pakistan - il Premio Nobel Malala visita la sua città natale sei anni dopo l'attentato : Malala Yousafzai , premio Nobel per la Pace 2014, si è recata nella sua città natale Mingora , nella Valle dello Swat, insieme ai suoi familiari. La giovane ha visitato la scuola che frequentava ...