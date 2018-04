Post Malone | il suo nuovo album Beerbongs & Bentleys fa record su

(Di domenica 29 aprile 2018) Il servizio di streaming ha fatto sapere che in un solo giorno l'è stato ascoltato 78.744.748 volte nel mondo: unassoluto. Non è la prima volta che il rapper di "Rockstar" fa grandi ...

Post Malone : nel nuovo album "Beerbongs Bentleys" ci sarà anche Nicki Minaj : Post Malone ha svelato le collaborazioni presenti nel suo nuovo disco "Beerbongs & Bentleys", in uscita in tutto il mondo il 27 aprile . Tra i nomi spicca quello di Nicki Minaj, che duetterà con Post nella traccia intitolata "Ball For Me". preorder beerbongs & bentleys tonight at 12am EST link in bio Un Post ... ha svelato le collaborazioni presenti nel suodisco "Beerbongs & Bentleys", in uscita in tutto il mondo il 27 aprile . Tra i nomi spicca quello di, che duetterà connella traccia intitolata "Ball For Me". preorder beerbongs & bentleys tonight at 12am EST link in bio Un...

Post Malone a Rock in Roma nel 2018 : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Post Malone a Rock in Roma nel 2018 per un unico concerto in programma in Italia quest'anno. La data è quella del 10 luglio prossimo, la location quella dell'Ippodromo delle Capannelle dove Post Malone a Rock in Roma si esibirà per la sua unica tappa nella penisola. I biglietti per assistere al concerto di Post Malone a Rock in Roma saranno disponibili in prevendita da venerdì 30 marzo alle ore 10.00 su RockinRoma.com e TicketOne.it, in ... innelper un unico concerto in programma in Italia quest'anno. La data è quella del 10 luglio prossimo, la location quella dell'Ippodromo delle Capannelle doveinsi esibirà per la sua unica tappa nella penisola. Iper assistere al concerto diinsaranno disponibili inda venerdì 30 marzo alle ore 10.00 suin.com e.it, in ...

Post Malone : 10 curiosità che (forse) non sapevi su di lui : Post Malone è il rapper e producer rivelazione di questo ultimo periodo. Un Post condiviso da Posty (@PostMalone) in data: Feb 7, 2018 at 7:43 PST Grazie alle super hit “Rockstar”, la sua fama planetaria è arrivata fino qui in Italia. Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto 10 curiosità che quasi sicuramente non conoscevi sul suo conto. Ad esempio: ha suonato al 18° compleanno di una delle sorelle Kardashian/Jenner, ... è il rapper e producer rivelazione di questo ultimo periodo. Uncondiviso day (@) in data: Feb 7, 2018 at 7:43 PST Grazie alle super hit “Rockstar”, la sua fama planetaria è arrivata fino qui in Italia. Nel video che trovi qui sotto abbiamo raccolto 10che quasi sicuramente non conoscevi sul suo conto. Ad esempio: ha suonato al 18° compleanno di una delle sorelle Kardashian/Jenner, ...