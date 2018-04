Porsche Carrera Cup Italia - Il rookie Mosca mette tutti in fila in Gara 1

Porsche Carrera Cup Italia - Mosca vince una combattutissima gara 1 a Imola : Le due gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it . Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport -...

Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 : La Porsche Carrera Cup Italia avrà una copertura TV senza precedenti attraverso la trasmissione in diretta delle gare su Italia 1 e Italia 2, ma anche con una serie di approfondimenti e il nuovo talent show Race for Real che completeranno l’offerta sui canali Mediaset. Per Porsche Italia è una grande novità introdotta per il […] L'articolo Porsche Carrera Cup Italia su Italia 1 e Italia 2 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Porsche Carrera Cup Italia : il campionato sarà visibile sui canali Mediaset : Inoltre le due gare saranno trasmesse in live streaming in HD anche sul sito ufficiale del monomarca www.CarreracupItalia.it. A precedere le dirette dei canali Mediaset durante la serie tricolore ...

Porsche Carrera Cup Italia : a Imola al volante della 911 Gt3 Cup : Ed è proprio questo il caso della Porsche 911 Gt3 Cup, che anima la Carrera Cup in diverse parti del mondo, Italia compresa. L'abbiamo provata fra i cordoli e le curve dell'autodromo di Imola. La Cup è estrapolata dalla Gt3: una delle 911 che ogni