"Siamo molto preoccupati per la minaccia che l'rappresenta pere per la regione". Così il segretario di Stato Usa Mikedopo un colloquio con il premier Netanyahu nell'ambito di un tour regionale che lo ha portato anche in Arabia Saudita. "Noi sosteniamo il diritto didi difendersi. Per quanto riguarda l'accordo sul nucleare, il presidente Trump è stato molto chiaro: occorre sia corretto, se non è possibile lui ne uscirà". Lo riferisce il sito del quotidiano israeliano Maariv.(Di domenica 29 aprile 2018)