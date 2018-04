Piazza Affari a quota 24mila | la soglia proibita da 10 anni

Se la cedola di Piazza Affari batte il BTp : Il risparmiatore di Piazza Affari ha messo in tasca questa settimana una maxi-cedola da oltre 2 miliardi di euro. Si tratta della prima tranche di dividendi che le società quotate sul...

Piazza Affari chiude in coda agli Eurolistini : Teleborsa, - Tutti segni più nel finale di giornata per i listini europei ad eccezione di Piazza Affari che chiude sotto la linea di parità . La Borsa di Milano è stata penalizzata dal comparto ...

Piazza Affari chiude in coda agli Eurolistini : Tutti segni più nel finale di giornata per i listini europei ad eccezione di Piazza Affari che chiude sotto la linea di parità . La Borsa di Milano è stata penalizzata dal comparto bancario e dal calo ...

Piazza Affari - le blue chips la trascinano sotto quota 24 mila : Dal fronte macroeconomico, tra gennaio e marzo l'economia americana segna +2,3% contro stime per un +1,8% , anche se in rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti, . Emerge un aumento delle ...

Piazza Affari sotto la parità - Eni e Tenaris in rosso dopo i conti : Questo nonostante le indicazioni positive arrivate dall'asta con cui questa mattina il Ministero dell'Economia ha collocato titoli a medio lungo termine per 9,25 miliardi di euro.

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende il Pil Usa (27 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende il dato relativo al Pil del primo trimestre degli Stati Uniti, lettura preliminare. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 03:28:00 GMT)

Piazza Affari ai massimi dal 2015 : Le Borse europee terminano positive. Milano è la migliore e cresce dell'1%, rafforzata anche dai segnali di ottimismo che arrivano dalle consultazioni in vista di una possibile intesa Pd-M5s, tornando ...

Borse Ue in lieve rialzo dopo Draghi. Piazza Affari ai massimi dal 2015 : Il ministero dell'Economia ha intanto collocato tutti i 6 miliardi di euro di Bot semestrali in offerta oggi con tassi in lieve rialzo. Il rendimento lordo è salito a -0,421% da -0,430% dell'asta di ...

Tod's viaggia al rialzo a Piazza Affari : Tod's mostra un buon rialzo a Piazza Affari , con un un guadagno dell'1,60%. A dare una spinta al titolo l'ipotesi che la società possa vendere il marchio Fay , ma l'azienda smentisce. Secondo alcune ...

Piazza Affari in vena di acquisti molto più dell'Europa : I mercati, partiti svogliati, hanno accelerato mentre si attende che la Banca Centrale Europea dia indicazioni in materia di tassi di interesse e stimoli all'economia. L' Euro / Dollaro USA mantiene ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari attende Draghi (26 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende la parole di Mario Draghi dopo la riunione del board della Banca centrale europea. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 04:14:00 GMT)

Piazza Affari : meglio stare alla finestra in attesa di Draghi? : Da seguire come sempre la consueta conferenza stampa del presidente Mario Draghi, per capire quali potranno essere le prossime mosse in materia di politica monetaria. A Piazza Affari a diffondere i ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in ribasso : Saipem a -5% (25 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI è in ribasso e va sotto i 24.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 14:12:00 GMT)

Piazza Affari perde terreno insieme all'Europa : Teleborsa, - Ampliano il rosso a metà giornata le principali borse europee . Dopo un avvio depresso, gli investitori europei continuano a vendere. In questa giornata di festa del 25 aprile anche ...