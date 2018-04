Perù | scoperta strage di 140 bambini Il più grande sacrificio umano di bimbi | opera

Scoperta in Perù strage di 140 bambini Furono sacrificati alle divinità 550 anni fa : San Paolo Un ritrovamento archeologico eccezionale sulle coste settentrionali del Perù svela al mondo quello che è il più grande sacrificio umano di bambini al mondo. Mesi di scavi hanno portato alla macabra Scoperta di 140 scheletri di bambini gettati in una fossa comune insieme a 200 lama. Un ritrovamento senza precedenti per comprendere il significato ...