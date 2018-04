Per l' assessore di Gioia è Foggia la sede idonea per ospitare la Commissione Unica

Monserrato. Nuove intimidazioni : tre buste con proiettile Per Sindaco - Assessore e Capo dei vigili urbani : La Sardegna ripiomba nel terrore per le 'intimidazioni agli amministratori locali'. Dopo il caso del viceSindaco di Esporlatu di due settimane fa, è notizia di ieri che al Sindaco ad un Assessore, che ...

star cup - presidente marini e assessore bartolini alla cerimonia di aPertura : "una grande festa dello sport Per far trionfare i valori della ... : ... un torneo di calcio a 5, che dura qualche giorno e coinvolge oltre 100 squadre, espressione delle Parrocchie e che costituisce un appuntamento fisso per l'intero territorio e il mondo sportivo. La ...

turreno - firmato atto donazione immobile a regione umbria e comune di Perugia; assessore bartolini : ora subito via a procedure recuPero Per ... : ... un grande spazio al servizio di attività culturali, di spettacoli, dove svolgere convegni". "La regione umbria " ricorda " ha fatto la sua parte, con la certezza della copertura finanziaria ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie Per le imprese è l’innovazione : Venezia, 22 apr. (AdnKronos) – In Veneto la crisi è ormai alle spalle, ma la Regione non abbassa la guardia, ed anzi rilancia con azioni propulsive dell’economia, del lavoro, dell’occupazione. A farsene interprete è l’assessore regionale all’economia Roberto Marcato che all’Adnkronos, spiega come: “le imprese venete attive a fine 2017 erano 434.137, con 2.125.690 occupati complessivi. Ma, i dati ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie Per le imprese è l’innovazione (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Un secondo fronte che abbiamo attivato è la diffusione su tutto il territorio regionale della banda ultra larga – spiega Marcato- che deve essere presente anche nelle aree meno profittevoli per le imprese di tlc. Grazie ad un accordo con il Mise, sono previsti 400 milioni di euro per diffondere le nuovi rete ovunque. E così, con questi due piani arriviamo ad un totale di un miliardo di euro di ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie Per le imprese è l’innovazione (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – E, alla vigilia della festa del Primo Maggio, l’assessore Veneto all’economia infine non manca di rilanciare una battaglia che gli sta particolarmente a cuore: quella della chiusura degli esercizi commerciali: “l’altro giorno ho portato in giunta regionale una delibera su un progetto di legge statale che prevede di tenere chiuso nelle 12 festività religiose e laiche ...

Veneto : assessore Marcato - la madre di tutte le battaglie Per le imprese è l’innovazione (4) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “La liberalizzazione, sulla base delle risultanze statistiche, non ha comportato quel generale aumento della produttività, dei fatturati e della competitività delle imprese commerciali – sottolinea Marcato – si è solo determinata una diversa modulazione della spesa delle famiglie, concentrata nei week-end in cui la grande distribuzione, a differenza delle altre tipologie di esercizi ...

«Sondrio - un assessore Per le frazioni» La proposta di Provera : Un assessorato alle frazioni in grado di recepire le istanze dei cittadini e di affrontare i problemi di chi risulta svantaggiato in termini di servizi e di opportunità . A lanciare l'idea, al ...