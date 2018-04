Pensioni | Google le pagherà alla Spagna? Ecco la singolare Web Tax di Madrid

Blastingnews

: Spagna, una tassa su Google per finanziare l’aumento delle pensioni - Corriere : Spagna, una tassa su Google per finanziare l’aumento delle pensioni - ariolgaruda : Pensioni. Anief: Nel DEF si confermano i 67 anni, per i docenti niente anticipo: perché nell'UE si va a 63 anni?… - MicheleGuetta : RT @NOSTATO: 'Spagna, una tassa su Google per finanziare l'aumento delle pensioni'. Non c'è speranza... il metodo RAPINA (che piace agli im… -

(Di domenica 29 aprile 2018): un argomento delicato. Un tema molto sentito dagli italiani. E non è un caso che buona parte dell'ultima campagna elettorale sia stata caratterizzata da candidati che molto spesso facevano leva sulla possibilità di una profonda riforma del sistema previdenziale per guadagnare consenso. In attesa che il nuovo Governo si formi ed eventualmente gli eletti dimostrino la loro capacità di mantenere fede alle promesse fatte, c'è da fare i conti con un certo immobilismo. Si parla molto di un'abolizione o profonda rivisitazione della Riforma Fornero, ma stando a quelle che sono le dichiarazioni dei vertici dell'Inps si tratta di una prospettiva difficilmente raggiungibile nel breve termine. Ultime: cosa accade in? Insi sta facendo strada un'ipotesi che farà quantomeno discutere, in attesa di capire se la fattibilità è reale. Il Governo Spagnolo starebbe, ...