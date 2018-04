Blastingnews

: Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero, Q41, pagamenti maggio. - EmanueleAnsel : Pensioni 2018 ultimissime novità al 28/4 su legge Fornero, Q41, pagamenti maggio. - infoiteconomia : Pensioni, per i pagamenti di maggio un po' di attesa in più - ste_calic : Pensioni: a maggio quando saranno pagati gli assegni? -

(Di domenica 29 aprile 2018) Il ponte di primoandra' ad influenzare le date di pagamento delle #, stante che il giorno cade su di una festivita'. Non è quindi un caso se molti pensionati si chiedonoriceveranno l'assegno. D'altra parte,non è l'unica scadenza nella quale si verificheranno degli slittamenti VIDEO all'inizio del mese per via dei fine settimana e delle festivita'. Oltre a ciò, nel corso dell'anno differenze sono ravvisabili anche tra chi possiede l'accredito presso un conto corrente bancario e chi invece ha deciso di incassare la propria pensione presso un conto aperto in un ufficio postale. Facciamo insieme chiarezza sulla questione nel nostro nuovo articolo di approfondimento.arrivera' la pensione a? Partiamo con il dire che la questione della data di pagamento dellenel mese in arrivo deriva dal fatto che quest'ultimo coincide con il ...