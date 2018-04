Pd | Martina | “Il 3 maggio dovremo capire se ci sono punti d’intesa | non decidere se fare

ilfattoquotidiano

: Pd-M5S, Renzi frena Martina: “Il patto? Una presa in giro” - repubblica : Pd-M5S, Renzi frena Martina: “Il patto? Una presa in giro” - RaiNews : Verso il governo, Martina (Pd): Referendum tra gli iscritti per l'intesa con il M5s se la dirigenza del Partito Dem… - pdnetwork : Con Martina abbiamo comunicato che può essere solo direzione a decidere se far partire il percorso. Mia previsione… -

(Di domenica 29 aprile 2018) “Il 3nonseo nonun governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni,se ci posessered’intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giustose esiste la possibilità di un confronto”. Lo ha detto il segretario reggente del Pd Maurizionel corso de L’intervista di Maria Latella (in onda sui canali 100 e 500 di Sky e su SkyTg24, canale 50 del digitale terrestre). E poi ha aggiunto: “Se la direzione del 3darà il via libera al confronto con i Cinque stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una ...