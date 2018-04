Pd | Fedeli | “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s Sciopero docenti

ilfattoquotidiano

: Secondo @SkyTG24 i componenti fedeli alla linea Renzi in Direzione @pdnetwork sono 117 su 209. Le opposizioni più n… - you_trend : Secondo @SkyTG24 i componenti fedeli alla linea Renzi in Direzione @pdnetwork sono 117 su 209. Le opposizioni più n… - vaticannews_it : L’attesa dei fedeli ad #Alessano, prima tappa della visita di #PapaFrancesco nella terra di #DonToninoBello. Segui… - vaticannews_it : A Molfetta i fedeli attendono #PapaFrancesco per la visita sulle orme di #DonToninoBello. Segui il viaggio su… -

(Di domenica 29 aprile 2018) “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella, ovviamente non ciper unatra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buonae sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Cisicuramente delle cose che si posimplementare e migliorare, ma, se si parte così, allora il M5S non intende fare col Pd un accordo o un contratto, come lo chiamano loro. Non posdire che abbiamo sbagliato tutto, né poscancellare tutto”. Il ministro si pronuncia anche sull’annunciatodei 7milae ricercatori universitari, in concomitanza con il primo appello estivo e autorizzato dalla Commissione di Garanzia, con la richiesta di più fondi, sblocco degli stipendi e nuove ...