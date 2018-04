Pd alla conta in Direzione : AREADEM FRANCESCHINI: 20 - In queste settimane il ministro dei Beni Culturali ha tenuto una posizione politica chiara, ribadita e alternativa rispetto al 'tocca a loro' di Matteo Renzi. Già subito ...

GESSICA NOTARO CON STEFANO ORADEI/ La famiglia racconta il dramma dell'acido (Ballando con le stelle 2018) : GESSICA NOTARO e STEFANO ORADEI sono la coppia più talentuosa di Ballando con le stelle: il loro positivo percorso subirà una battuta d'arresto questa sera? (Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Cesare Bocci con Alessandra Tripoli/ Racconta in tv il dramma della moglie (Ballando con le stelle) : Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano questa sera a Ballando con le stelle 2018: la coppia sabato scorso ha ottenuto il miglior punteggio. Si riconfermerà?(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 22:00:00 GMT)

Tonno contaminato - allarme per due ricoveri : la causa e le precauzioni Video : Due persone sono state ricoverate per intossicazione dopo aver consumato del Tonno contaminato. E’ accaduto a Torino, dove una coppia di coniugi è dovuta ricorrere alle cure dei medici dopo aver mangiato del Tonno fresco acquistato in una pescheria cittadina. A to delle opportune analisi, nel Tonno è stata riscontrata la presenza di istamina, responsabile dell’intossicazione della coppia, in quantita' sei volte superiore a quanto consentito ...

GF 15 - Bobby Solo risponde alla figlia Veronica : “in 15 anni non sono mai stato contattato” : Bobby Solo risponde alla figlia Veronica, rinchiusa nella casa del Grande Fratello 2018: “in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato” A pochi giorni dalla seconda puntata del Grande Fratello 15, Bobby Solo replica alle parole della figlia Veronica concorrente del reality show di Canale 5. Il cantautore di “Una lacrima sul viso” è davvero furioso considerando le dichiarazioni rilasciate al settimanale ...

“Mi stanno massacrando”. Lo sconforto di Rita Dalla Chiesa a un mese esatto dalla morte di Frizzi. La conduttrice racconta quello che le sta succedendo : “È una vergogna!” : È passato un mese dalla morte di Fabrizio Frizzi, da quel maledetto lunedì in cui l’Italia si è risvegliata con un amico in meno e una tristezza in più. Da allora se ne sono dette tante, parecchi hanno espresso il proprio rammarico e in tanti hanno pianto lacrime amare. Come dimenticare il volto devastato ma sobrissimo di Carlotta Mantovan, la moglie del conduttore; ma anche Rita dalla Chiesa, l’ex coniuge del presentetatore Rai. È ...

Quirinale - condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale. Il giudice costretto alla pensione anticipata : Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due alti contabili del Quirinale, condannandoli, e ...

Un libro che racconta l'emofilia dalla A alla Z : "Il libro " spiega l'autrice " è rivolto essenzialmente ai genitori di bambini affetti da emofilia ma può essere utile anche per quanti si avvicinano al mondo dell'emofilia per la prima volta: dagli ...

“Non sai contare? Adesso ti sistemo io”. Orrore in casa : la bambina non si dimostra brava in matematica e per lei scatta una punizione violenta - folle. Un caso assurdo venuto a galla soltanto in ospedale : è finita così : Le avevano chiesto di contare fino a cinque ma lei, una bambina di quattro anni, non era stata in grado di farlo, vuoi perché non ancora capace, vuoi per la paura che le incuteva la persona che si trovava di fronte. Un fallimento che le è costato tantissimo, vista la folle reazione del ragazzo ventenne che le aveva chiesto di mostrare le sue capacità matematiche: di fronte al fallimento della piccola, infatti, ecco scoppiare un brutale ...

Perugia - arrestato dalla polizia tunisino ricercato : deve scontare due anni e due mesi di reclusione : Perugia I poliziotti della Volante lo hanno rintracciato in occasione di controlli in una struttura di ospitalità ove aveva trovato sistemazione. Dagli accertamenti sullo straniero, un tunisino dell'...

"L'uomo non può più sopraffare la natura”. L’architetto Cucinella racconta l’installazione all’Orto Botanico di Brera : Se vi capita di passare per l'Orto Botanico di Brera, in questi giorni, vi capiterà di osservare 700 mini case di luce, tutte diverse tra loro, che punteggiano il giardino. È l'installazione creata dall'architetto Mario Cucinella per il fuorisalone di quest'anno, un progetto creato insieme alla SOS School (school of sustainability), una scuola post-laurea con base a Bologna, impegnata nella formazione di figure ...

Il capogruppo M5S alla Camera Danilo Toninelli : "Se Casellati fallisce spero nel Pd. Ma Renzi o no conta l'intesa sul programma" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

Fuorisalone - Ventura Centrale : le installazioni raccontano storie : Milano , askanews, - Dopo il debutto nel 2017 Ventura Projects torna durante il Fuorisalone negli spazi degli ex Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, una vasta area adatta ad ospitare grandi ...